تردد دستفروشان در متروی تهران معضل بزرگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عطاالهی رئیس پلیس متروی پایتخت در اولین نشست هم اندیشی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با مسئولین و مدیران شهری حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: اگر امروز مسافران مترو بدون هیچ دغدغه‌ای از این وسیله حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند به دلیل تلاش‌های شبانه روزی همکارانم و تعامل و همدلی خوبی است که با شرکت بهره برداری متروی تهران برقرار کردیم.

وی در ادامه به کمبود نیرو و تجهیزات اشاره کرد و گفت: روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ دست فروش در مترو تردد می‌کنند که با توجه به تعداد ایستگاه‌ها و ورودی‌های مترو معضل بزرگی است که باید به آن توجه کنیم.

همچنین تأمین خودرو و موتورسیکلت برای افزایش امنیت پایانه‌های مترو با توجه به وسعتی که دارند بخشی از نیازهای پلیس مترو است که امیدواریم با همراهی خوبی که شکل گرفته هرچه زودتر تأمین شود.

سرهنگ سعیدعطاالهی خاطرنشان کرد: در ایستگاه‌های جدید باید برای پلیس مکان‌هایی جانمایی شود چرا که پلیس لباس حاکمیت است و حضورش نمایش امنیت و قدرت است.