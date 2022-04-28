سردار سلامی: شکست رژیم صهیونیستی قطعی و نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مراسم کمیته فلسطینی روز قدس در غزه امروز پنجشنبه در غزه برگزار شد. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم سخنانی را مطرح کرد.
وی گفت: شکست رژیم صهیونیستی قطعی و نزدیک است. آمریکا به عنوان بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی با پوکی استخوان مواجه شده است. ما در حمایت از ملت فلسطین ثابت قدم هستیم، پیروزی کاملاً در دسترس است. شکست رژیم صهیونیستی قطعی و نزدیک است.
سردار سلامی عنوان کرد: توافقات سازش همچون کمپ دیوید، اسلو، شرم الشیخ و … هرگز نتوانسته و نخواهد توانست به آزادی فلسطین منجر شود. امام راحل قدس و فلسطین را در اولویت جهان اسلام قرار داد و روز قدس موجب وحدت امت اسلامی در حمایت از مسأله فلسطین شده است.
وی افزود: امام خامنهای پرچم حمایت از فلسطین را بالا برده و نیروی قدس را تشکیل داد که به مدافع اصلی در موضوع فلسطین تبدیل شده است. نیروی قدس در راه دفاع از فلسطین در برابر بدترین مجرمان جهان شهدای زیادی داده است.
سردار سلامی یادآور شد: هرگز مذاکرات سازش، نجات بخش و آزادی بخش برای ملت فلسطین نبوده است. توافقنامههای مربوط به فلسطین چیزی جز خدعه و نیرنگ نیستند. ملت فلسطین دریافته است که سعادت او در جهاد است.
از سوی دیگر، زیاد النخاله دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اقدام به سخنرانی در مراسم کمیته فلسطینی روز قدس در غزه سخنرانی کرد. وی گفت: روز قدس امسال همزمان با اولین سالگرد نبرد شمشیر قدس است. مردم ما همچنان پایداری میکنند و ثابت میکنند که اراده پویای آنها هرگز شکسته نمیشود، روحیه مقاومت در دل دشمنان رعب میاندازد.
وی افزود: امروز به صورت علنی و مستقیم میبینیم که چه توطئههایی در اتاقهای بسته علیه آرمان فلسطین ترسیم میشود. قدرت مقاومت به خاطر یقین به پیروزی بیشتر میشود. دبیرکل جهاد اسلامی بر حمایت از اسرای فلسطینی زندانی در زندانهای اشغالگران صهیونیست تاکید کرد.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که دشمن صهیونیستی، غزه را بمب ساعتی میداند که به هر نحوی باید آن را خنثی کند.
در همین حال، «ابوجمال روحی» عضو دفتر سیاسی حماس در این مراسم گفت که در روز قدس یاد امام خمینی (ره) که صاحب ایده این روز هستند را گرامی میداریم. وی افزود که امام خمینی از امت اسلامی خواستند که مسیر خود را تصحیح کند و تاکید کردند که قدس مساله اصلی است.
این شخصیت فلسطینی یادآور شد: غزه آماده تمام گزینهها برای یاری مردم فلسطین است. ما بر گزینه مقاومت به عنوان تنها راه اخراج اشغالگران تاکید میکنیم. مقاومت، ما را در غزه سربلند کرد و در کرانه باختری و قدس نیز ما را سربلند خواهد کرد.
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