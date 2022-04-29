روز جهانی قدس، مسئله فلسطین را احیا کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - سمیه خمارباقی: روز جهانی قدس امروز در شرایط متفاوتی برگزار می‌شود. اگرچه مانند همه سال‌های گذشته هر سال با ویژگی‌های جدیدی همراه است اما در حال حاضر به لحاظ متغیرات و معادلات جدید سرزمین‌های اشغالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است به ویژه اینکه معادله جدیدی در فلسطین ایجاد شد.

در شرایط کنونی، مقاومت در تمامی گستره و جغرافیایی فلسطین ظهور پیدا کرده و یک اجماع و یک هم افزایی در تمامی مناطق فلسطین درباره مقاومت شکل گرفته است. مقاومت فلسطین توانست به عمق راهبردی رژیم صهیونیستی دست یابد. در عملیات اخیر که در تل‌آویو و مناطق ۱۹۴۸ رخ داد معادله جدیدی حاکم شد.

روز جهانی قدس برای احیای قضیه فلسطین و بازگرداندن مسئله قدس به جهان اسلام مطرح شد تا همگان را در برابر قلدری و ستمگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین متحد کند به همین مناسبت گفتگویی با «خالد قدومی» نماینده جنبش حماس در ایران انجام شده است. وی درخصوص روز قدس امسال اظهار داشت: قضیه فلسطین به مرحله پیچیده، مهم و پیشرفته‌ای در ایستادگی ملت فلسطین در برابر جنایات دشمن صهیونیستی رسیده است، جنایاتی که گستره آن مسجدالاقصی، بیت المقدس و کرانه باختری را در بر گرفته است، جنایاتی که در محاصره نوارغزه، تجزیه بیت المقدس و هتک حرمت مسجدالاقصی، تغییر بافت جمعیتی قدس و جدا کردن مناطق کرانه باختری از یکدیگر و تشدید ایست‌های بازرسی و امنیتی تبلور یافته است. جامعه جهانی با سکوت خود عمر اشغالگری رژیم صهیونیستی را افزایش داده است لذا عملیات‌های استشهادی اخیر در فلسطین در پاسخ به جنایات و تجاوزات صهیونیست‌ها صورت گرفت، همچنین این عملیات‌ها پاسخی قاطع به جامعه جهانی ریاکار است که نمی‌خواهد دید منصفانه‌ای به ملت فلسطین داشته باشد و نمی‌خواهد رژیم جنایتکار صهیونیستی را به خاطر اقداماتش مجازات کند.

وی خاطرنشان کرد: روز جهانی قدس برای احیای قضیه فلسطین و بازگرداندن مسئله قدس به جهان اسلام مطرح شد تا همگان را در برابر قلدری و ستمگری آمریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین متحد کند. واقعیت این است که عنوان روز قدس، امت اسلامی را در مقابل دشمن مشترک متحد و یکپارچه می‌کند.

خالد قدومی در ادامه گفت: جوانان فلسطینی پس از جنایات رژیم صهیونیستی در قدس و تخریب منازل فلسطینیان، اخراج ساکنان شیخ جراح، سلوان و مناطق اطراف قدس از خانه‌هایشان، ایست‌های بازرسی و امنیتی دشمن را در نوردیدند و به عمق رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین و تل آویو نفوذ کرده و با نظامیان صهیونیست درگیر شدند.

نماینده جنبش حماس در تهران افزود: عملیات‌های استشهادی حامل این پیام برای کسانی است که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، پیامی مبنی بر اینکه هر چقدر به سازش روی بیاورید، عملیات‌های قهرمانانه جوانان فلسطینی در جای جای فلسطین افزایش پیدا می‌کند تا جایی که تمامی جغرافیای فلسطین با مقاومت همراه می‌شود، مقاومتی که امانت دفاع از مسجدالاقصی و حقوق مشروع ملت فلسطین را با خود همراه دارد.

وی اظهار داشت: آنچه امروز در فلسطین شاهد هستیم، مرحله تاریخی جدیدی است که پس از نبرد شمشیر قدس در سال گذشته بنا شد و مقابله با اشغالگران را وارد مرحله جدیدی کرد، مرحله‌ای که دیگر به دفاع از غزه محدود نیست بلکه دفاع از کل فلسطین را شامل می‌شود و ملت فلسطین را در جای جای این جغرافیا و تحت لوای مقاومت با یکدیگر متحد کرد تا با یاری خدا به آزادی فلسطین از نهر تا بحر منجر شود.