سردمداران کشورهای اسلامی با عمل به قرآن ظلم ستیزی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل شامگاه پنجشنبه در چهارمین همایش تکریم چهره‌های قرآنی و آئین تجلیل از فعالان و خادمان قرآن کریم شهرستان قائم‌شهر، گفت: در روایات زیادی خواندن مکرر قرآن سفارش شده‌است اما باعث تأسف است که نسبت به قرآن و انس با قرآن بی‌توجهی می‌شود و هنوز افرادی هستند که هنوز روخوانی قرآن را بلد نیستند.

وی افزود: باید در ابعاد فردی و اجتماعی در خواندن با تدبر و تعقل آیات قرآنی، اهتمام داشته باشیم. عادل با اشاره به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم، گفت: اگر به آیاتی که در باب ظلم‌ستیزی و اتحاد مسلمانان عمل کرده بودیم، وضعیت کشورهای مسلمانی مانند فلسطین و یمن و سوریه اینچنین نبود.

وی افزود: قرآن کتابی است که محور زندگی و هدف ملت هاست و بعضی از سردمداران کشورهای اسلامی که در حال مذاکره و تفاهم با صهیونیست‌ها هستند به خودشان بیایند و در آستانه روز قدس با عمل به قرآن با ظلم و استکبار مبارزه کنند.