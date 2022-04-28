وضعیت بیمارستان کوثر قزوین نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر انسیه خزعلی شامگاه پنجشنبه در نشست با اقشار مختلف بانوان قزوین که در سالن جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: دولت در حوزه بانوان دغدغه‌های جدی دارد و بر همین اساس دولت سیزدهم توانمند سازی زنان و بانوان مخصوصاً بانوان سرپرست خانوار را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: تأمین زیرساخت و رفع محدودیت زنان توانمند در سطح کشور از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، زن را را قشر پیشران جامعه دانست و عنوان کرد: حفظ جایگاه زن و خانواده و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی از اولویت‌هایی است که باید آن را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه ارتقای اجتماعی زنان یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم است، تاکید کرد: ارتقای جایگاه مشاوره‌ای زنان در ستاد ملی زن و خانواده تصویب شده است.

خزعلی با اشاره به اینکه طرح ارتقای جایگاه مشاوره‌ای زنان در ۶ بند اجرا خواهد شد، تصریح کرد: انتصاب بانوان در سطح معاون و مدیرکل و استفاده از این بانوان در تصمیم گیری ها یکی از اصلی ترین بندهای این طرح است.

وی تاکید کرد: تخصیص بودجه برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه توانمند سازی بانوان از اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تشکیل صندوق ضمانت این امید وجود دارد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و همچنین توانمند سازی بانوان فراهم شود.

وی وضعیت بیمارستان کوثر را نامطلوب ارزیابی کرد و بیان کرد: وضعیت این بیمارستان به عنوان مرکز درمانی حوزه زنان و زایمان بسیار نامطلوب است.

خزعلی اظهار کرد: می‌توان از محل واگذاری اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام مشکل بیمارستان کوثر را حل کرد.

وی از تخصیص ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل پارک بانوان در شهرهای قزوین و تاکستان خبر داد و عنوان کرد: ۹ میلیارد تومان برای ایجاد بازارچه دائمی بانوان سرپرست خانوار در قزوین و توسعه و تجهیز پارک بانوان آوج تخصیص خواهد یافت.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: بیش از ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای زنان روستایی و تشکیل صندوق‌های خرد و یک میلیارد تومان برای راه اندازی سامانه ازدواج و خدمات پیش از ازدواج تخصیص خواهد یافت.

وی در پایان از تشکیل و تجهیز سامانه تصمیم در شهرستان‌های استان قزوین خبر داد و عنوان کرد: این صندوق در راستای کاهش طلاق با اعتبار اولیه یک میلیارد تومان راه اندازی خواهد شد.