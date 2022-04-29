  1. استانها
  2. اردبیل
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۰۴

در قالب لیگ دسته دو کشور؛

تیم انتخابی بدمینتون اردبیل عازم مسابقات آذربایجان غربی می شود 

تیم انتخابی بدمینتون اردبیل عازم مسابقات آذربایجان غربی می شود 

خلخال-رئیس هیئت بدمینتون استان اردبیل گفت: تیم انتخابی بدمینتون استان اردبیل برای شرکت در مسابقات لیگ دسته دو کشور عازم آذربایجان غربی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد تقی زاده پیش از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از تمرینات آمادگی تیم انتخابی بدمینتون استان اردبیل اظهار کرد: تیم بدمینتون استان اردبیل که با نام گلدستون از چند ماه گذشته در حال تمرین بوده و چندین تمرین تدارکاتی در شهرستان‌های مختلف استان داشته عازم مسابقات لیگ دسته دو کشوری خواهد شد.

وی اضافه کرد: لیگ دسته دو کشور در استان آذربایجان غربی، شهرستان ارومیه برگزار خواهد شد و بازیکنان زیر ۱۹ سال تیم بدمینتون استان به این مسابقات اعزام خواهند شد.

رئیس هیئت بدمینتون استان اردبیل با اشاره به استعداد آب و هوایی شهرستان خلخال و نیاز تیم به تمرینات بیشتر جهت رسیدن به آمادگی لازم برای حضور در این دوره از مسابقات گفت: این اردو در شهرستان خلخال به میزبانی اداره ورزش و جوانان شهرستان خلخال دو هفته به طول خواهد انجامید و که مسابقات در تاریخ ۲۲ و ۲۳ به مدت دو روز در استان آذربایجان غربی با شرکت تمام تیم‌ها از استان‌های مختلف کشور برگزار خواهد شد.

تقی زاده گفت: امیدواریم دوستان حضور یافته در این اردوی آمادگی با نهایت تلاش، به اوج آمادگی برسند و بتوانند نام بدمینتون استان اردبیل در جایگاه واقعی این ورزش به کرسی بنشانند.

کد مطلب 5478054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها