پرسپولیس با ۶ بازی بدون برد به پیکان رسید/ یحیی دور از پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از بازگشت به لیگ برتر و دیدار مقابل پیکان در چارچوب هفته بیست و پنجم مقابل تیمی از لیگ دسته دومی نیروی زمینی به میدان رفت و ۲ بر ۱ شکست خورد.

این سومین دیدار تدارکاتی پرسپولیس در سال ۱۴۰۱ بود که شاگردان یحیی در هیچ‌یک از آنها پیروز نشدند. با احتساب دیدارهای رسمی، نیروی زمینی پنجمین بازی این تیم در سال ۱۴۰۱ بود که برای سرخپوشان با برد به پایان نرسید.

سرخ پوشان پیش از این هم در آخرین دیدارشان در سال ۱۴۰۰ طعم پیروزی را نچشیده بودند تا با ۶ بازی متوالی بدون پیروزی به دیدار مقابل پیکان برسند.

شاگردان گل محمدی برای آخرین بار در هفته بیست و دوم و دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان به پیروزی ۲ بر ۱ رسیدند که این بازی در روز ۲۰ اسفند برگزار شد. آنها در حالی روز چهارشنبه به مصاف پیکان می‌روند که آخرین بار ۵۴ روز پیش طعم برد را چشیده‌اند.

با توجه به اینکه آخرین پیروزی پرسپولیس نیز با نتیجه ۲ بر یک مقابل نفت مسجد سلیمان به دست آمد، دروازه این تیم در ۷ بازی اخیرشان ۱۱ بار باز شده و آنها تنها در یک دیدار مقابل هوادار موفق به ثبت کلین شیت شده‌اند.

سرخپوشان در ۶ دیدار آخرشان قبل از دیدار مقابل پیکان ۳ مساوی و ۳ شکست دارند و به ازای ۹ گلی که دریافت کرده‌اند، ۱۱ بار هم موفق به گلزنی شده‌اند تا تفاضل گلشان نیز در عدد ۴- قرار داشته باشد.

نتایج ۶ بازی آخر تیم پرسپولیس قبل از دیدار مقابل پیکان به شرح زیر است؛

۱- ۲۷ اسفند ۱۴۰۰/ هفته بیست و سوم لیگ برتر؛ پرسپولیس ۱ - استقلال ۱

۲- ۹ فروردین ۱۴۰۱/ دیدار تدارکاتی؛ پرسپولیس ۱ - تیم امید ایران ۳

۳- ۱۵ فروردین / هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛ هوادار صفر - پرسپولیس صفر

۴- ۲۱ فروردین / مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی؛ پرسپولیس ۲ - آلومینیوم ۳

۵- اول اردیبهشت / دیدار تدارکاتی؛ پرسپولیس ۲ - نفت مسجد سلیمان ۲

۶- ۷ اردیبهشت / دیدار تدارکاتی؛ پرسپولیس ۱ - نیروی زمینی ۲

هر ۶ دیدار اخیر تیم پرسپولیس که در آنها موفق به پیروزی نشده در تهران برگزار شده است.