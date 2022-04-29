به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی صبح جمعه در مراسم روز جهانی قدس در روستای زیارت دشتستان با گرامیداشت روز جهانی قدس اظهار داشت: امام خمینی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کرد و می‌بینیم که در سراسر دنیا این روز را گرامی می‌دارند.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اروپا و آمریکا هم این روز را گرمی می‌دارند افزود: اینها نشانه بزرگی امام خمینی و انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ کسی سراغ ندارد که در کشوری ملت آن را قتل عام کرده باشند و این وضعیت را فقط در فلسطین می‌بینیم که یک عده اراذل و اوباش به زور این سرزمین را اشغال می‌کنند.

رضایی افزود: برخی می‌گویند اینها زمین خریده‌اند ولی این دروغی بیش نیست؛ کمتر از هفت درصد این سرزمین‌های اشغال را خریده‌اند و مابقی را با زور تفنگ تصرف کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی افراد می‌گویند مسئله فلسطین چه ربطی به ما دارد، تاکید کرد: ما با آمریکایی‌ها دشمن هستیم ولی دشمنی ما با صهیونیسم‌ها خیلی شدیدتر است. آمریکا را به رسمیت می‌شناسیم ولی صهیونیسم‌ها را اصلاً به رسمیت نمی‌شناسیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: عده‌ای در فلسطین اشغال جمع شدند و ادعا کردند که یک کشور هستند ولی ما آنها را به خاطر ماهیت آنها به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی مرکزی برای اشاعه تروریسم و قتل عام است خاطرنشان کرد: چیزی جز ویرانی و نسل‌کشی از این رژیم نمی‌بینیم. ماهیت این رژیم بر اساس قتل عامل افراد بی گناه است.

رضایی با اشاره به اینکه کشتار افراد برای این رژیم عادی است ادامه داد: با کسانی که اعتقادی به حقوق بشر ندارد نمی‌توانیم مذاکره و رابطه‌ای داشته باشیم. این اعتقاد خود را ثابت کرده‌اند و جنایات آنها را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به فلسطین اکتفا نکرده‌اند اضافه کرد: شعارشان از نیل تا فرات بوده و اگر مسلمانان جلوی آنها نمی‌ایستادند قطعاً امروز به تهران رسیده بودند. همه گروهک‌های تروریستی یک سرشان به رژیم صهیونیستی می‌رسد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از همه دشمنان ملت ایران حمایت می‌کنند؛ گروه‌های مختلف مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت رژیم صهیونیستی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در مقابل رژیم صهیونیستی سازش جوابگو نخواهد بود افزود: سازش به نفع مسلمانان و فلسطینی‌ها نیست و باید مقاومت کرد و تنها روشی که مقابل اینها جواب داده است، مقاومت است.