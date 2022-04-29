مردم ایران همیشه حامی آرمان فلسطین و قدس شریف هستند

مولوی سید احمد عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش جنایت اسرائیلیها بر مردم فلسطین در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: شاهد شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مسلمانان مقاوم فلسطینی بودیم و حتی اهانتهایی نیز به مسجد الاقصی صورت گرفت.
امام جمعه اهل سنت درمیان با اشاره به اینکه طبق آیات قرآن کریم باید در ایستادگی در برابر دشمنان را جدی بگیریم. بیانکرد: در شرایطی که مردم مظلوم فلسطین مورد ظلم صهونیستها واقع شدهاند، مسلمانان و جهان اسلام باید مراتب نفرت و انزجار خود را از این جنایتها و ظلمها اعلام کنیم تا این مردم مقاوم ناامید نشوند.
مولوی عبدالهی با تأکید بر اینکه اگر نسبت به مظلوم بی تفاوت باشیم در پیشگاه خداوند مواخذه خواهیم شد، ادامهداد: خوشبختانه امسال بعد از یک وقفه دو ساله مردم به صورت حضوری و میدانی در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و از آرمان فلسطین دفاع میکنند.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران همیشه حامی آرمان فلسطین و قدس شریف بودهاند، گفت: حضور ما در راهپیمایی روز قدس باعث میشود که ملت مظلوم و مقاوم حرفی برای گفتن داشته و دیگران نیز از آنها حمایت کنند.
امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: فلسطین و قدس مسئله مهم جهان اسلام است و از این جهت نباید به فراموشی سپرده شود.
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