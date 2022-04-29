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۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۴۲

راهپیمایی روز قدس در آب‌پخش با حضور گسترده مردم برگزار شد

راهپیمایی روز قدس در آب‌پخش با حضور گسترده مردم برگزار شد

بوشهر- راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر آب‌پخش با حضور گسترده مردم و همراهی مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم روزه‌دار شهر آب‌پخش در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس حضوری گسترده و پرشور داشتند و بار دیگر حماسه‌ای بزرگ را خلق کردند.

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر آب پخش از ساعت ۱۱ صبح از ابتدای بلوار شهدا تا مصلی نمازجمعه برگزار شد.

سخنران این مراسم دکتر ابراهیم رضایی نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و انقلابی است.

در این راهپیمایی علاوه بر مردم همیشه در صحنه آب‌پخش تعدادی از مسئولان از جمله امام جمعه، بخشدار، شهردار، اعضای شورای شهر و… نیز حضور داشتند.

راهپیمایی روز قدس در آب‌پخش با حضور گسترده مردم برگزار شد

بخشدار آب‌پخش در حاشیه این مراسم گفت: گرامیداشت روز جهانی قدس نماد ارزش‌های اسلامی و از تأکیدات مقام معظم رهبری است و حضور در این راهپیمایی مایه یاس و ناامیدی دشمنان اسلام خواهد بود.

حمزه امین نژاد با اشاره به اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس امسال پس از وقفه‌ای دو ساله به لحاظ وجود ویروس منحوس کرونا برگزار می‌شود، بر حضور حداکثری مردم در این راهپیمایی تاکید کرد.

بخشدار آب‌پخش افزود: قدس متعلق به تمام مسلمانان جهان است و از این رو امام راحل آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را در پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین و قدس شریف، به عنوان روز جهانی قدس نامیدند و بر همه واجب است در این روز مبارک حضور حداکثری داشته باشند.

راهپیمایی روز قدس در آب‌پخش با حضور گسترده مردم برگزار شد

کد مطلب 5478317

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