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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۴۲

اختلافات طایفه‌ای در دلگان سیستان و بلوچستان۶ کشته برجا گذاشت

اختلافات طایفه‌ای در دلگان سیستان و بلوچستان۶ کشته برجا گذاشت

زاهدان- معاون سیاسی فرماندار دلگان گفت: اختلافات طایفه ای ناشی از سرقت کابل برق در این شهرستان ۶ کشته، سه زخمی و ۲ گروگان برجا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدابخش فقیرشاهی اظهار داشت: در ادامه درگیری ناشی از سرقت کابل برق در روستای «کلان ظهور» که منجر به اختلاف طایفه‌ای شده است سه نفر از اهالی دلگان ساکن شهر محمدان بمپور کشته و ۲ نفر زخمی شدند.

معاون سیاسی فرمانداری دلگان گفت: بامداد جمعه چند سارق مسلح هنگام سرقت کابل‌های برق با ممانعت اهالی روستای «کلان ظهور» مواجه شدند که به سمت اهالی تیراندازی کرده و باعث قتل ۲ نفر و زخمی شدن ۲ نفر دیگر شده و فرار کرده‌اند.

وی بیان کرد: لحظاتی پیش در ادامه این درگیری‌های طایفه‌ای یک نفر در روستای حسین آباد دلگان کشته و ۲ نفر گروگان گرفته شدند.

فقیرشاهی گفت: موضوع از طریق نیروی انتظامی در حال پیگیری و اقدامات لازم به منظور دستگیری عوامل این حوادث در حال انجام است.

معاون فرماندار دلگان افزود: با تلاش‌های انجام شده ۲ گروگان آزاد شدند.

کد مطلب 5479136

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