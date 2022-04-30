به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت درگذشت حاج نادر طالب زاده هنرمند برجسته جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
عروج حسرتبار و تاسفبرانگیز مجاهد فرهنگی، سردار رسانهای مقاومت و هنرمند متعهد و انقلابی جناب آقای حاج نادر طالب زاده، موجب تالم و تأثر بنده و جمع بسیاری از آزادگان جهان و دلسوزان و همراهان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شد.
حقیقتاً ایشان بخش اعظمی از حیات خود را وقف مجاهدت در راه تبیین و تصویر معارف، حقایق و پیروزیهای مجاهدان اسلامی نمود؛ از روایت مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی، از بدو ورود امام (ره) و هشت سال دفاع مقدس گرفته تا تصویرگری مظلومیت مسلمانان و مجاهدان بوسنی و نشر معارف حقیقی اسلام در قالب مستندهای چندزبانه...
همچنین نقش بیبدیل و پیشتازی ایشان در عرصه آموزش و تربیت نیروهای متعهد رسانهای بر کسی پوشیده نیست. از طرفی تأسیس روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز، راهاندازی همایش ضد استکباری هالیوودیسم و سینما، بنیانگذاری کنفرانس علمی و ضدجنگ افق نو، جشنواره مردمی فیلم عمار و مجموعههای بیشمار مستندهای تحقیقی تنها گوشهای از فعالیتها و کنشهای ماندگار آن مرحوم است که تا سالیان سال، مستمر و مؤثر، توسط شاگردان و علاقهمندانش ادامه خواهد داشت.
همزمانی رحلت این مردِ پیشگام در مبارزهی رسانهای علیه صهیونیسم و استکبار، با روز قدس، گویی ایشان را به مصداق یاران آخرالزمانی سیدالشهدا (ع) بدل کرد و در این روز میهمان یاران شهیدش شد.
اینجانب فقدان این استاد ارجمند را خدمت همسر بزرگوار و همراه و خانواده شریف ایشان و همچنین جامعه هنری و روشنضمیران آزادیخواه دنیا تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای روح آن عزیز، رضوان و رحمت الهی و برای بازماندگان و وابستگان صبر و ثبات قدم بر مسیر ایشان مسئلت دارم.
محمد قمی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی
۲۷ رمضان ۱۴۴۳ قمری
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