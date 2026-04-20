برگزاری دومین همایش «آقای نادر» با شعار ایران در مسیر تحول بزرگ تمدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها که سخت درگیر جنگ نرم با دشمن هستیم، جای خالی یک حاج قاسم فرهنگی که چمران‌وار زندگی خود را به تعبیر رهبر شهید انقلاب وقف «سنگر و محدوده تخصصی جهاد مقدس تبیین و جنگ با تحریف» کرده است احساس می‌شود. پس از عروج استاد، تعدادی از شاگردان، علاقه‌مندان، فعالان فرهنگی و دانشجویان با تشکیل تیم جهادی آقای نادر هر ساله به مناسبت سالگرد حاج نادر طالب‌زاده رویدادی ملی برگزار می‌کنند.

در همین راستا اردیبهشت ۱۴۰۳ در فضای پسا ۷ اکتبر همایش «قدس از چشمان آقای نادر» را همراه با تحلیل شرایط منطقه و بین‌الملل برگزار شد.با عنایت به اینکه آقای نادر در طول چند دهه فعالیت رسانه‌ای - فرهنگی به موازات موضوعات خارجی، طیف متنوعی از مباحث اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز پوشش داده بود، در مسیر انسجام داخلی در مقابله با تهدیدات بیرونی، پیش از جنگ ۱۲ روزه در اردیبهشت سال گذشته اولین دوره همایش ملی آقای نادر در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد که طی آن در قالب کرسی‌های آزاداندیشی نگرانی‌های جامعه ایرانی، همراه با دغدغه‌های جهانی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

دومین دوره این همایش با شعار ایران در مسیر تحول بزرگ تمدنی، ۹ اردیبهشت در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در سه بخش روابط بین‌الملل، ایران‌شناسی و اقتصاد و با موضوع وضعیت داخلی و خارجی ایران در عصر پساجنگ رمضان برگزار می‌شود.

نادر طالب‌زاده که در دهه ۷۰ میلادی در دانشکده فیلمسازی کلمبیا شاگرد ممتاز استفان شارف بود، علی‌رغم ایستادگی بر سر اصول خود، برای مثال در حوزه هنر و فرهنگ، از مسعود کیمیایی، رضا میرکریمی، حبیب محبیان، علی‌رضا داوودنژاد و لوریس چکناواریان تا بهروز افخمی، داریوش ارجمند، ابراهیم حاتمی‌کیا، ابوالقاسم طالبی، مسعود فراستی، میرشکاک و مسعود ده‌نمکی، جدای از علاقه به این شخصیت که برآمده از طی طریق بود، جذب منش و روش تعامل وی شدند. لذا این پیش‌زمینه، فضای مناسبی برای جذب طیف‌های مختلف است تا در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ این گفتگوی ملی رقم بخورد.

ثبت نام جهت شرکت به عنوان مستمع و نیز ارسال چکیده حول محورهای همایش از طریق سایت آقای نادر دات آی آر www.AghayeNader.ir صورت می‌گیرد.

ضمن مشارکت در گفتگو حول محور ایران این رویداد قصد دارد با تبادل نظر بین اقشار گوناگون دانشگاهی و اجتماعی گامی در جهت هم‌افزایی بین دلسوزان مهین بردارد.

همچنین رهبر شهید انقلاب اسلامی در ۲۲ تیرماه سال ۷۳ در دیدار با هنرمندان و مسئولان فرهنگی در خصوص نادر طالب زاده فرموده‌اند: «اهمیت شخصیت‌هایی که با اقتدا به این مسیر مقدس، قدم در آن می‌گذارند و به جنگ تحریف و دروغ می‌روند هم در چنین بستری قابل تحلیل است. پژوهشگر و هنرمند انقلابی و پرتلاش و پرانگیزه آقای نادر طالب زاده رحمةالله علیه، یکی از رهروان این مسیر مقدس بود. تعیین یک سنگر و محدوده تخصصی برای پیگیری خنثی‌سازی فعالیت‌ها و ذهنیت‌سازی‌های دشمن در کنار موضوع مهم پرورش نیروی انسانی اردوگاه جبهه حق برای تکثیر این تفکر اقدامات موثری در این مسیر است. تکریم و تمجید از این افراد، تکریم و تمجید از نهضت جهاد مقدس تبیین است. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و پاداش نیک برای خدمات با ارزش فرهنگی و رسانه‌ای ایشان مسألت می‌نمایم.

یک وقت کسی پیش من آمد و از فردی در همین جمع شما که من خیلی به او علاقه و ارادت داشتم و دارم، بدگویی کرد. بدگویی‌اش هم این بود که گفت: این فرد، قبل از انقلاب چنین و چنان بوده است و برای صحّت ادعایش، عکس‌هایی هم به من نشان داد. من به آن کس گفتم «همین عکس‌ها و مدارک، دلیل است که ارادت من به این شخص، مضاعف شود.» واقعاً هم خدا می‌داند که ارادتم مضاعف شد، حالا نمی‌خواهم خصوصیات و جزییات را بگویم؛ و الّا همه‌تان تصدیق می‌کردید. به آن کس گفتم: «ارادت من مضاعف شد. این حرف‌هایی که تو می‌گویی، موجب می‌شود ارادت من به این شخص، بیشتر شود. این آدم آن‌طوری بوده و حالا این است!؟ «اما بعضی افراد، این‌طور نبودند. یعنی حتی بعد از آمدن انقلاب هم، از آن تمتعات و وسوسه‌ها دست نکشیدند.»