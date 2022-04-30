تحقیقات کاربردی و ارتباط صنعت با پژوهشگران منسجم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نظام ایده‌ها و نیازها با نام اختصاری نان امروز با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم، دکتر خیرالدین معاون فناوری وزارت علوم، دکتر صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و برخی از مدیران کل این وزارتخانه و برخی روسای دانشگاه های بزرگ کشور در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم رونمایی شد.

این سامانه یکی از ابزارهای قدرتمند جهت ایجاد نظام ملی نوآوری مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی دولتی و پژوهشگران، شرکت های دانش بنیان و خلاق، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد خواهد بود.

از اهداف اصلی اجرای این طرح علاوه بر کاربردی کردن تحقیقات مراکز علمی برانگیختن احساس مشارکت تمام آحاد کشور و ایجاد طوفان فکری ملی در ساختن ایرانی آباد و توسعه یافته است.

یکی از برنامه‌های مهم وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و نمای سازی نیازهای مختلف جامعه و در نتیجه سوق دادن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور بود.

با ایجاد این بانک اطلاعاتی متمرکز زنجیره پژوهش فناوری و نوآوری تکمیل شده و با هدفمند و نیاز محوری کردن بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی در جهت رفع نیازها کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار خواهد گرفت؛ در عملیاتی کردن این طرح شده از فن آوری های به روز در حوزه مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی، پایگاه داده، شبکه و امنیت بهره برد.

در حال حاضر فرآیند جمع‌آوری نیازها و ایده‌های وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف به صورت مستقل از یکدیگر انجام می‌شود که یکی از ماموریت‌های سامانه نان فراهم کردن بستری یکپارچه برای کل کشور است.

از جمله ویژگی های این سامانه که در آغاز کار توسعه اولویت گروه اجرایی نان بوده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سهولت کاربری: فراهم کردن امکان ثبت نام سری کاربران و ثبت اطلاعات نیاز یا ایده با چند کلیک دسترسی آسان به فرم ها، بهره بردن از پیشنهادات هوشمند در فرآیندهای مختلف سامانه.

ارائه گزارشات نمودارها و داشبوردها: ارائه گزارش های کاربردی در سامانه به مدیران و سایر اشخاص درگیر سازمان این امکان را می‌دهد تا بتوانند لحظه تصمیمات صحیح اتخاذ کنند؛ در سامانه نیز امکان گزارش گیری ها و مدیریتی نموداری و چارت ها، استفاده از ابزارهای گزارش ساز و داشبوردهای مدیریتی این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان بیشترین استفاده را از اطلاعات کنند.