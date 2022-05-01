مدیران یزد گزارش لحظه به لحظه در مورد تامین آب به استانداری دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی در جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان یزد با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها نسبت به مدت مشابه دراز مدت و استمرار خشکسالی در استان، همه دستگاه‌های ذیربط را بر گزارش لحظه به لحظه اقدامات انجام شده در رابطه با تامین آب شرب مردم و قرار نگرفتن در شرایط بحرانی ملزم کرد.

وی با تاکید بر حضور همه فرمانداران، بخشداران و مدیران دستگاه‌ها در جلسات آینده و اجرای یک برنامه دقیق عملیاتی برای تامین آب شرب روستاها و شهرها به تفکیک شهرستان ها بیان کرد: بحث مدیریت مصرف، برخورد با مشترکین پرمصرف، انشعاب غیرمجاز و تخلفات در این حوزه و فرهنگ سازی باید با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام شود.

فاطمی با بیان اینکه امروز برای خدمت رسانی به مردم به ویژه تامین آب شرب از هیچ کوششی نباید دریغ شود و جلسات مربوط به آب باید با حضور شخص مدیران و خارج از ساعت اداری برگزار و جمع بندی شود، بر پیگیری مستمر مسائل مربوط به اجرای خط پدافندی انتقال آب تاکید کرد و افزود: به هیچ عنوان عدم اتمام پروژه های مذکور در مهلت مقرر، مورد پذیرش نخواهد بود.

استاندار یزد تاکید کرد: مسئله آب به ویژه آب شرب مورد نیاز مردم، اولویت اول مسئولان استان باشد.

در این جلسه گزارشی از عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ برنامه سازگاری با کم آبی توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ارائه شد.