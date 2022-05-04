«زنبق وحشی» منتشر شد / ترجمه ۲۲ شعر از برنده نوبل ادبی ۲۰۲۰

به گزارش خبرنگار مهر، نشر ایهام کتاب «زنبق وحشی» شامل گزیده اشعار لوییز گلوک، شاعر معاصر آمریکایی و برنده جایزه نوبل ۲۰۲۰ را با ترجمه رزا جمالی در ۸۰ صفحه و بهای ۴۰ هزار تومان منتشر کرد.
رزا جمالی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «داوران جایزه نوبل نوشتهاند که شعر لوئیز گلوک را صدایی اشتباه نشدنی دانستهاند که به خاطر زیبایی بیپیرایهاش زندگی شخصی را جهان شمول میکند.
او که از کودکی اولین شاعر مورد علاقهاش ویلیام بلیک بوده گویی که ترانههای معصومیت را با صدایی نوین بازآفرینی کرده است. زیبایی روحِ شاعرانه و شهودش او را فراتر از گستره و کانونهای ادبیات آمریکا ساخته است و این صدای نابِ شاعرانه را جهانی کرده است.
لوئیز الیزابت گلوک برنده نوبل سال ۲۰۲۰، در سال ۱۹۴۳ از پدر و مادری که تباری روس و مجارستانی داشتند در نیویورک متولد شد. او در «لانگ آیلند» بزرگ شد و در دانشگاه کلمبیا درس خواند. سالهاست که معلم شعر در دانشگاههای آمریکاست. لوئیز برنده جایزه پولیتزر، جایزه ملی کتاب آمریکا هم بوده و پیش از این به عنوان ملکالشعرای آمریکا انتخاب شده بود.»
شعر «زنبق وحشی» از این مجموعه چنین ترجمه شده:
در انتهای رنجم
دری وجود داشت
که بیرونم را میشنید
آنچه که تو شاید مرگ بنامیاش
به خاطر میآورم
بالای سرم
صداهایی
شاخههای درختِ کاج جا عوض میکردند
سخت است که نجات بیابی
چنانچه
خودآگاهی
در این زمین تاریک مدفون شده.
و بعد همه چیز تمام شده بود
که میترسی
که به روحی بدل شده باشی
و ناتوان از سخن گفتن
که حرف بزنی و ناغافل تماماش کنی، این زمین سفت
که دارد کمی خم میشود
و آنچه که من برداشتهام تا باشم
پرندگانی هستند که بوتههایی نحیف را نشانه رفتهاند
و تو که نمیتوانی به خاطر بیاوری
راههایی از آن جهان را
به تو میگویم که دوباره میتوانم حرف بزنم
هر آنچه که از فراموشی میآید
میآید که صدایی را بیابد
از مرکز هستیِ من آمده بود
فوارهای بزرگ
که آبی بود و عمیق
سایههایی بر آبی دریا به رنگِ لاجورد.
رزا جمالی دانش آموخته کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران است و یکی از شاعران بینالمللی ایران.
آثار او به زبانهای فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، ترکی، هندی، بنگالی، روسی، آذری و… ترجمه و در کشورهای مختلفی انتشار یافته است. او همچنین در فستیوالهای جهانی شعر چهرهای معتبر است و در بسیاری از دانشگاهها و کتابخانه ملی بریتانیا سخنرانی و شعرخوانی داشته است.
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