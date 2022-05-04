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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۸:۲۶

یحیی سریع:

پهپاد سعودی را با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردیم

پهپاد سعودی را با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی مسلح سعودی بر فراز استان حجه یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از سرنگونی یک پهپاد جاسوسی متجاوزان بر فراز استان حجه خبر دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با انتشار توییتی اعلام کرد که یک پهپاد جاسوسی مسلح ساخت چین از نوع «CH۴» متعلق به نیروی هوایی سعودی صبح امروز چهارشنبه بر فراز منطقه حرض در استان حجه هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

وی افزود:  این پهپاد زمانی که مشغول نقض حریم هوایی منطقه حرض در استان حجه و نقض آتش بس مورد توافق بود، هدفگیری و سرنگون شد. این پهپاد با یک موشک زمین به هوا ساخت داخل سرنگون شده است.

این در حالی است که سامانه‌های پدافندی دولت نجات ملی یمن یک پهپاد از همین نوع را در فوریه گذشته بر فراز استان حجه یمن سرنگون کرده بودند.

کد مطلب 5481893

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