افزایش قیمت محصولات کشاورزی گامی بلند برای حمایت از کشاورزان است

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید دانش‌بنیان کشور را از اتکا به واردات جدا می‌کند و در این راستا باید از جوانان که در این عرصه فعالیت می‌کنند و ثابت کردند که در جهان سرآمد هستند حمایت شود زیرا تصدی‌گری دولت باید تبدیل به نظارت شود و بر اساس اصل ۴۴ باید از بار وظایف دولت کاسته و خصوصی‌سازی بر مدار قانون اشتغال و رونق تولید ایجاد شود که یکی از مبانی تولید در کشور تولید دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، افزود: نزدیک به ۲ دهه است که مقام معظم رهبری در اول سال به مسائل اقتصادی تکیه می‌کنند و امروز مشکلات معیشتی مردم مشهود و غیر قابل انکار است و این مشکل قابل حل است که باید با حمایت از تولید داخلی انجام شود و بیکاری جوانان مسئله مهمی بوده و بسیاری از همشهریان مطالبه اشتغال برای فرزندان خود را دارند که باید با انجام کارهای بزرگ دست مافیای قاچاق و واردات قطع شود که باعث افت تولید ملی شده و وجود بروکراسی اداری غلط در کشور باعث ایجاد موانع برای تولید کننده می‌شود و رونق و گردشگری اقتصادی در کشور به وجود نمی‌آید که بیکاری نتیجه این مسئله است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نرخ تورم بالا بوده و درآمد مردم پایین است و برای مستمری‌بگیران و کارکنان دولت و فعالین بخش خصوصی شرایط اقتصادی سخت است چرا که از تولید داخل حمایت نمی‌شود تا رونق اقتصادی ایجاد شود و در مجلس شورای اسلامی قبل از انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد تا موانع از مقابل آن برداشته شود و قانون جهش تولید مسکن در سال گذشته نیز آورده شد تا وعده رئیس جمهور برای ایجاد سالی یک میلیون مسکن تحقق یابد چرا که با انجام اقدامات مجلس زیرساخت‌ها فراهم شده است.

رشیدی خاطرنشان کرد: باید به سمت جهش اقتصادی پیش رفت و تمام تقصیرها را نباید گردن تحریم انداخت اما تحریم مؤثر بوده است و به ملت ایران ظلم شده اما امروز برای ادامه تحریم‌ها منفعل هستند چرا که ایستادگی ملت ایران را دیده‌اند و مسئله مهم در رفع مشکلات اقتصادی از میان برداشتن موانع داخلی است که باید از سرمایه‌گذاران ایرانی، دانشمندان و تولیدکنندگان ایرانی حمایت شود، مجلس اقدامات خوبی انجام داده است که تولید مسکن و تولید دانش‌بنیان از آن دسته است.

وی با اشاره به اقدامات مثبت مجلس عنوان کرد: اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی یکی دیگر از اقدامات مثبت مجلس شورای اسلامی بوده است و کشاورزان محصول خود را با نصف قیمت واردات محصولات مشابه در خرید تضمینی به دولت به فروش می‌رساندند و هم اکنون این موضوع حل شده و گندم از قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان با قیمت جهانی برابر شده و با قیمت یازده هزار و ۵۰۰ تومان از کشاورز خریداری می‌شود و با حمایت از کشاورزان و دامپروران به سمت رونق اقتصادی پیشرفته و جهش تولید ایجاد می‌شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله رتبه بندی معلمان بیش از ۱۰ سال معطل مانده بود با وجود اینکه با نقطه آرمانی مدنظر معلمان فاصله دارد اما مجلس این کار را انجام داد چرا که جایگاه معلمان باید حفظ شود و وضعیت معیشتی آنها بهبود یابد و اقدام مثبت دیگر مجلس تصویب کلیات شفافیت بود که شعار خیلی از مجلس‌ها بود اما در این مجلس محقق شد و مسئله شفافیت تکمیل شد و هم برای مجلس و هم برای سایر قوا یک بسته تکمیل از شفافیت قوانین مصوب و عملکرد قوای سه‌گانه در کشور شکل گرفت و در هفته آینده نیز قانون جزئیات شفافیت در دستور کار قرار می‌گیرد و پس از تصویب به شورای نگهبان نیز ابلاغ شده تا بررسی و اتمام کار انجام شود.

وی به اصلاح حقوق سربازان اشاره و بیان کرد: حقوق پرداختی سربازان تا مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای متاهلان رسیده و سربازی باید حرفه‌ای شود تا جوانانی که علاقه‌مند به کار نظامی و انتظامی هستند در این حرفه قرار بگیرند و حقوق دریافت کنند و از اقدامات دیگر مجلس حمایت از خانواده و افزایش جمعیت است و با تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری اعمال سیاست‌های تشویقی در بودجه و با ابلاغ قانون جمعیت، حمایت جدی از فرزندآوری انجام می‌شود.

رشیدی به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی اشاره و عنوان کرد: مردم از تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران‌قیمت داخلی معترض هستند و کیفیت پایین خودروی داخلی حوادث زیادی را به وجود آورده و قیمت امروز خود را با درآمد مردم سازگار نیست و مجلس در نظر دارد بخشی از واردات خودرو آزاد شود تا رقابت برای بالا رفتن کیفیت خودرو داخلی با قیمت جهانی شکل بگیرد و مقام معظم رهبری به صورت جدی از تولید و کیفیت خودرو در داخل گلایه کرده و اعتراض مردم را در بخش وارد دانستند بخشی از اقدامات انجام شده و رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و قانون واردات در بودجه محقق شد و واردات انجام می‌شود تا رقابت به وجود بیاید.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس به طور جدی از دولت و مسئولین اجرایی خواستار بهبود وضعیت معیشتی مردم است و گرانی غیرقابل تحمل بوده و از دولت انقلابی انتظار رسیدگی به این مسئله می‌رود و از مسئولین ارشد و اجرایی استانی نیز خواستاریم با تمام توان برای مردم کار کند و برای اشتغال جوانان باید اقدامات مؤثری انجام شود و جهش اقتصادی ایجاد شده و روز به روز از تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) کمتر شود و امروز دشمن دنبال گرفتن امید از مردم و ایجاد نارضایتی است و مردم را نسبت به دولتمردان بدبین می‌کند اما عملکردها نیازمند نقد است و قطعاً ایراد وجود دارد اما نباید باعث عدم اعتماد به دولتمردان شود و تخریب انجام نشود که رسانه‌های معاند به اهداف خود نرسند، مخرج مشترک دشمنان نباید بود کارهای زیادی انجام شده و کارهای بسیاری نیز باید انجام شود که باید با همدلی مردم محقق شود، قانون شفافیت برای دریافت نظرات مردم است تا نظر خود را در تمامی قوا به مسئولین برسانند چراکه نظارت و نقدهای مردم ارزشمند است.