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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۳۴

مدیر شهرک‌های کشاورزی گیلان: 

۱۳۵ هکتار گلخانه در گیلان احداث می‌شود

۱۳۵ هکتار گلخانه در گیلان احداث می‌شود

انزلی- مدیر شهرک‌های کشاورزی گیلان گفت: پنج شهرک گلخانه‌ای با ظرفیت ۱۳۵ هکتار گلخانه در شهرستان‌های استان در دست احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهدی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه تجلیل از کارگران در انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پنج شهرک گلخانه‌ای در شهرهای سیاهکل، ماسال، شفت، رضوانشهر و انزلی در دست احداث است.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد با ۱۴ سرمایه گذار برای احداث زیرساخت‌ها و احداث سازه‌های گلخانه‌ای در این شهرها، افزود: مساحت عرصه این شهرک‌های گلخانه‌ای ۱۸۰ هکتار است که در ۱۳۵ هکتار آن گلخانه احداث می‌شود.

مهدی زاده ادامه داد: در این گلخانه‌ها انواع گل‌های زینتی، آپارتمانی، سبزیجات، گل و گیاه‌های شاخه بریده، گیاهان دارویی و میوه‌های شکلی خاص تولید می‌شود.

مدیر شهرک‌های کشاورزی گیلان با بیان اینکه با احداث هر یک هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر اشتغالزایی می‌شود، اضافه کرد: هزینه یک هکتار گلخانه با پوشش پلاستیک ۲۰ میلیارد تومان و برای گلخانه‌های شیشه‌ای حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

مهدی زاده با اشاره به اینکه احداث گلخانه‌ها به سرمایه گذاران بزرگ واگذار شده است، گفت: با احداث ۱۳۵ هکتار گلخانه در گیلان برای هزار و ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می‌شود.

کد مطلب 5482181

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