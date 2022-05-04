به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهدی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه تجلیل از کارگران در انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پنج شهرک گلخانهای در شهرهای سیاهکل، ماسال، شفت، رضوانشهر و انزلی در دست احداث است.
وی با اشاره به انعقاد قرارداد با ۱۴ سرمایه گذار برای احداث زیرساختها و احداث سازههای گلخانهای در این شهرها، افزود: مساحت عرصه این شهرکهای گلخانهای ۱۸۰ هکتار است که در ۱۳۵ هکتار آن گلخانه احداث میشود.
مهدی زاده ادامه داد: در این گلخانهها انواع گلهای زینتی، آپارتمانی، سبزیجات، گل و گیاههای شاخه بریده، گیاهان دارویی و میوههای شکلی خاص تولید میشود.
مدیر شهرکهای کشاورزی گیلان با بیان اینکه با احداث هر یک هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر اشتغالزایی میشود، اضافه کرد: هزینه یک هکتار گلخانه با پوشش پلاستیک ۲۰ میلیارد تومان و برای گلخانههای شیشهای حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
مهدی زاده با اشاره به اینکه احداث گلخانهها به سرمایه گذاران بزرگ واگذار شده است، گفت: با احداث ۱۳۵ هکتار گلخانه در گیلان برای هزار و ۳۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی میشود.
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