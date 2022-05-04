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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۱:۵۰

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال؛

راز شادی گل محمد دانشگر مشخص شد

راز شادی گل محمد دانشگر مشخص شد

مدافع میانی آبی پوشان پس از گلزنی مقابل سپاهان شادی گل خاصی انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر مدافع میانی تیم استقلال در دقیقه ۶ دیدار مقابل سپاهان برای تیمش گلزنی کرد تا به لطف این گل آبی پوشان در هفته بیست و پنجم تیم پر مهره و مدعی سپاهان را در اصفهان متوقف کرده و رکورد شکست ناپذیری شان را بهبود بخشند.

دانشگر پس از گلزنی به سپاهان شادی گل خاصی را انجام داد که مشخص شد او با نشان دادن دو عدد ۳ و ۴، این گل را به دو همبازی‌اش در استقلال محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی تقدیم کرد که به دلیل اعزام به خدمت سربازی در میانه راه از جمع آبی پوشان جدا شدند.

استقلال در هفته بیست و پنجم لیگ برتر با نتیجه یک - یک مقابل سپاهان در اصفهان متوقف شد تا با ۵۷ امتیاز به صدرنشینی‌اش در لیگ برتر ادامه دهد.

کد مطلب 5482217

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