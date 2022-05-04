راز شادی گل محمد دانشگر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانشگر مدافع میانی تیم استقلال در دقیقه ۶ دیدار مقابل سپاهان برای تیمش گلزنی کرد تا به لطف این گل آبی پوشان در هفته بیست و پنجم تیم پر مهره و مدعی سپاهان را در اصفهان متوقف کرده و رکورد شکست ناپذیری شان را بهبود بخشند.

دانشگر پس از گلزنی به سپاهان شادی گل خاصی را انجام داد که مشخص شد او با نشان دادن دو عدد ۳ و ۴، این گل را به دو همبازی‌اش در استقلال محمد حسین مرادمند و سیاوش یزدانی تقدیم کرد که به دلیل اعزام به خدمت سربازی در میانه راه از جمع آبی پوشان جدا شدند.

استقلال در هفته بیست و پنجم لیگ برتر با نتیجه یک - یک مقابل سپاهان در اصفهان متوقف شد تا با ۵۷ امتیاز به صدرنشینی‌اش در لیگ برتر ادامه دهد.