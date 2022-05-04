به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی، سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران شامگاه چهارشنبه پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر سپاهان در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر و در نشست خبری اظهار کرد: در این بازی خیلی زود به هدف خود یعنی به ثمر رساندن گل رسیدیم، اما متأسفانه گل بدی دریافت کردیم. بازی بسیار سخت و پرفشاری بود، سپاهان تیم خوبی است و در برابر این تیم باید با احتیاط و با برنامه بازی کرد، این تیم بازیکنانی دارد که نتیجه را تغییر می‌دهند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم بازی بهتری داشتیم، از بازیکنان بسیار راضی‌ام، زیرا ما ۲۱ روز بازی نکرده بودیم و از شرایط بازی به دور بودیم. در حالی که سپاهان در شرایط بازی بود و فرم بهتری داشت. در این بازی حتی می‌توانستیم از موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم و به پیروزی برسیم.

سرمربی استقلال درباره رکورد شکنی این تیم در نباختن در مسابقات لیگ برتر فوتبال تاکید کرد: دنبال رکورد و این داستان‌ها نیستم، تنها هدفم قهرمانی است امیدوارم با تلاش بازیکنان و مدیریت و حمایت هواداران به قهرمانی برسیم؛ تنها چیزی که برایم مهم است قهرمانی است.

مجیدی با اشاره به عملکرد داوری تصریح کرد: داوری خوبی بود و بی نقض قضاوت کرد.

وی درباره مسیر استقلال برای قهرمانی گفت: هیچ چیز تمام نشده و پنج بازی داریم که هر ۵ بازی را باید با بهترین شرایط بازی کنیم.

سرمربی تیم استقلال در پاسخ به پرسشی مبنی بر ناهماهنگی خط دفاعی این تیم خاطرنشان کرد: سه دفاع ما فوق‌العاده بازی کردند، نباید فراموش کرد که امروز مهاجمان بسیار خوبی رو به روی تیم ما بازی می‌کردند. برنامه‌ای داشتیم که دچار مشکل شد و گل دریافت کردیم. از بازیکنانم به خصوص تعویضی‌ها بسیار راضی هستم.

مجیدی افزود: هدف من قهرمانی است و استراتژی برای هر بازی متفاوت است. شاگردان بسیار خوبی در تیم داشتم و تیمی که تنها هشت گل می‌خورد یعنی شخصیت تیمی دارد. فکر نمی‌کردم به این زودی به اهدافم برسم، اما با کمک بازیکنانم به این هدف رسیدم. تیمی که ۲۵ هفته نمی‌بازد، قابل احترام و تقدیر است.

وی درباره پرس از بالا تیم استقلال در نیمه اول، توضیح داد: در نیمه اول برنامه استقلال پرس از بالا و گل زدن بود که اگرچه به گل رسیدیم، اما با دریافت یک گل بد به هدف خود نرسیدیم.

سرمربی تیم استقلال درباره محرومیت حسین حسینی در بازی آینده این تیم تاکید کرد: مشکلی بابت دروازه بانی نداریم و دو دروازه‌بان ما یعنی حسینی و رضایی می‌توانند فیکس تیم ملی باشند.