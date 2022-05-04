به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش «أنصارالله» یمن سخنانی را در خصوص نقض آتش بس در یمن مطرح کرد. وی گفت: متجاوزان سعودی بر تداوم نقض آتش‌بس در یمن پافشاری می‌کنند.

بر اساس این گزارش، وی افزود: حملات سعودی‌ها به یمن نشان از آن دارد که متجاوزان بر نقض آتش بس اصرار دارند. عدم بازگشایی فرودگاه صنعاء و نیز ممانعت از ورود کشتی‌های حامل سوخت و مواد غذایی به الحدیده از مصادیق بارز نقض آتش بس توسط سعودی‌ها هستند.

گفتنی است، علیرغم اعلام آتش بس در یمن از آغاز ماه مبارک رمضان، سعودی‌ها همچنان به نقض آن ادامه می‌دهند؛ اقدامی که پاسخ دردناک مقاومت یمن به حملات متجاوزان را به مسأله ای قریب الوقوع تبدیل کرده است. حدود یک ماه پیش بود که «هانس گروندبرگ» فرستاده سازمان ملل در امور یمن از موافقت طرف‌های یمنی با طرح آتش‌بس دو ماهه در این کشور خبر داد.

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در خصوص مفاد توافقنامه آتش بس در یمن تأکید کرد: «قرار است به کشتی‌های سوخت نیز اجازه ورود به بندر الحدیده داده شود». وی همچنین از امکان برقراری پروازهای محدود از فرودگاه صنعا خبر داد و خاطرنشان کرد که این آتش‌بس با توافق طرفین قابل تمدید است. با این حال، سعودی‌ها به هیچیک از تعهدات خود در توافقنامه آتش بس عمل نکردند.