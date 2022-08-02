آتش بس یمن برای دو ماه دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه رسمی سازمان ملل متحد، «هانس گروندبرگ»، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن در آخرین ساعات روز سه شنبه اعلام کرد که آتش بس یمن که از ماه آوریل (نیمه فروردین ماه) برقرار شده است، برای دو ماه دیگر تا دوم اکتبر تمدید شد.

گفته شده این تمدید شامل تعهد دولت و نیروهای انصارالله برای ادامه مذاکرات با هدف دستیابی به توافقی گسترده در سریع‌ترین زمان ممکن است.

نماینده سازمان ملل همچنین از هر دو طرف برای موافقت با تمدید آتش بس و ادامه تعاملات سازنده آن‌ها تشکر کرد.

گروندبرگ در این ارتباط گفت: من به دلیل همکاری مستمر طرف‌ها برای انجام تعهدات خود و اجرای همه عناصر آتش‌بس و مذاکره با حسن نیت برای دستیابی به توافق آتش بس گسترده و قرار دادن یمن در مسیر صلح پایدار قدردانی می‌کنم.

نماینده سازمان ملل همچنین افزود که پیشنهاد آتش بس شامل توافق طرفین در مورد مکانیسمی برای پرداخت منظم حقوق و مستمری کارمندان، باز کردن جاده‌ها در تعز و سایر استان‌ها و باز کردن مبادی و مقاصد بیشتر برای فرودگاه صنعا و تأمین سوخت بنادر حدیده و تأمین جریان منظم سوخت خواهد بود.

به گفته گروندبرگ، توافق توسعه‌یافته آتش بس یمن، همچنین فرصتی برای مذاکره درباره آتش‌بس سراسری، مسائل انسانی و اقتصادی و آماده‌سازی برای ازسرگیری روند سیاسی به رهبری یمن تحت نظارت سازمان ملل برای رسیدن به صلحی پایدار و عادلانه است.

آتش بس با میانجیگری سازمان ملل برای اولین بار در ۲ آوریل (نیمه فروردین ماه) و برای دو ماه اجرایی شد. در ماه ژوئن (نیمه خردادماه) برای دو ماه دیگر تمدید شد و طولانی‌ترین دوره آرامش نسبی در یمن در بیش از هفت سال جنگ متجاوزانه ائتلاف سعودی علیه مردم یمن است.

سازمان ملل در گزارش خود از آتش بس یمن در چند ماه گذشته گفته است: این آتش بس منجر به کاهش ۶۰ درصدی تلفات غیرنظامیان و کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی آوارگان شده است. علاوه بر این، ۲۶ کشتی سوخت وارد بندر الحدیده شد و ۳۶ پرواز رفت و برگشت بین صنعا و پایتخت اردن و قاهره مصر انجام شد.

گروندبرگ در ادامه تاکید کرد که هدف اصلی آتش بس همچنان ارائه کمک‌های ملموس به غیرنظامیان و ایجاد محیط مساعد برای دستیابی به یک راه حل مسالمت آمیز برای مناقشه از طریق یک فرآیند سیاسی جامع است.

گفته شده که نماینده سازمان ملل در هفته‌های آتی تعاملات خود را با طرف‌های درگیر بیشتر خواهد کرد تا از اجرای کامل تعهدات آنها بر اساس آتش‌بس اطمینان حاصل کند.

گروندبرگ گفت: این آتش بس باید شامل اجرای کامل و منظم پروازها بین مقاصد توافق شده و فرودگاه بین‌المللی صنعا و ورود تعداد مشخص کشتی‌های سوختی به بندر الحدیده طبق توافق باشد.

به گفته گروندبرگ، آتش بس یمن همچنین می‌بایست به پیشرفت در گشایش جاده‌ها در تعز و سایر استان‌ها برای تسهیل آزادی تردد میلیون‌ها زن، مرد و کودک یمنی و کالا منجر شود، چون مردم تعز و سراسر یمن مستحق این هستند که آتش بس برای آنها در همه جنبه‌ها محقق شود.

تمدید آتش بس یمن در شرایطی صورت گرفته که نیروهای انصارالله و دولت یمن بارها خواستار جلوگیری از عهدشکنی نیروهای ائتلاف متجاوز سعودی در جریان آتش بس و توقف کامل بمباران یمن شده اند.