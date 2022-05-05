تامین ۱۱۰ هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه چهارشنبه در مراسم دیدار مسئولین ارشد استان همدان با آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، آیت الله موسوی اصفهانی؛ نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، فرمانده سپاه انصار الحسین (ع) استان، ائمه جمعه در استان، معاونین استانداری، فرمانده پایگاه هوایی نوژه و فرمانده نیروی انتظامی استان برگزار شد، پس از تبریک عید سعید فطر، گفت: همدان یکی از با ثبات‌ترین و امن‌ترین استان‌های کشور است.

وی با بیان اینکه با آغاز دولت سیزدهم توفیقات خوبی در استان رقم خورده است، عنوان کرد: همراهی، همکاری و انسجام خوبی در بین ارکان نظام در استان وجود دارد که قابل توجه است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه حضرت آیت الله شعبانی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان، محور انسجام و وحدت در استان هستند، گفت: پس از دو سال محدودیت‌های کرونایی دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای واکسیناسیون گسترده انجام داد.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه به دنبال اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل ویروس منحوس کرونا، مردم توانستند سفرهای نوروزی خود را با شور و شوق انجام دهند، عنوان کرد: یکی دیگر از تأثیرات اقدامات دولت سیزدهم در راستای حفظ سلامت و کنترل شیوع ویروس کرونا، حضور باشکوه و گسترده مردم در مراسم‌های لیالی قدر بود.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی همدان از بی‌آبی در رنج است و با سفر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) طرح انتقال آب از سد تالوار به همدان در این راستا در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول خاطرنشان کرد: طرح انتقال آب از سد تالوار به همدان تا ۱۴۰۰ تنها ۶۰ درصد پیشرفت داشت که نیاز به اعتبار داشت، اما با آغاز دولت سیزدهم اعتبارات جدیدی به میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شد که امیدواریم در تابستان فرمان مقام معظم رهبری در این راستا تحقق یابد.

استاندار همدان با بیان اینکه در راستای طرح نهضت ملی مسکن بالغ بر ۱۱۰۰ هکتار زمین تأمین شده که این روند باعث شد تا اعتماد مردم جلب و امیدی در آن‌ها در راستای خانه‌دار شدن به وجود آید، گفت: ستاد تنظیم بازار استان اقدامات قابل توجهی در راستای ایجاد آرامش و کنترل بازار شب عید انجام داد.

وی یادآور شد: در زمینه تأمین نیروی انسانی به ویژه در آموزش و پرورش، از ظرفیت جوانان انقلابی به ویژه از طلاب حوزه علمیه استفاده خواهد شد.