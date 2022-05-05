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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

پس از ۲ سال وقفه؛

زائران راهیان نور اردبیل به مناطق عملیاتی شمال غرب اعزام شدند

زائران راهیان نور اردبیل به مناطق عملیاتی شمال غرب اعزام شدند

اردبیل- جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) گفت: زائران راهیان نور استان اردبیل پس از دو سال وقفه به دلیل شرایط کرونایی به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شکر عبدی ظهر پنجشنبه در مراسم اعزام زائرین به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اظهار کرد: زائرین راهیان نور استان اردبیل به مناطق عملیاتی غرب و شمال غرب کشور پس از ۲ سال وقفه بعد از کرونا اعزام شدند.

وی با بیان اینکه آشنایی زائرین با آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل، تجدید میثاق با شهدا و رهبر معظم انقلاب و تداوم راه شهدا از جمله اهداف برگزاری راهیان نور است.، گفت: در اولین مرحله اعزام ۱۰۰ نفر از خادمین الشهدای اردبیل و زائران راهیان نور به منطقه عملیاتی بازی دراز واقع در استان کرمانشاه اعزام شدند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل به تشریح جزئیات راهیان نور شمال غرب و غرب کشور پرداخت و افزود: پس از ایام پسا کرونا از تابستان سال جاری شاهد اعزام گسترده اقشار مختلف مردم و بسیج به مناطق عملیاتی جنوب، شمال غرب و غرب کشور خواهیم بود.

بهروز زارع، مسئول اردویی راهیان نور سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان تابستان سال جاری ۱۰ هزار زائر از اقشار مختلف مردم به راهیان نور شمال غرب و غرب کشور اعزام شوند.

کد مطلب 5482408

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