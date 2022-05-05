درخواست هیئت علمای فلسطین از مسلمانان برای حمایت از دین و مقدسات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، هیئت علمای فلسطین در واکنش به تعرض و یورش صبح امروز صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی اعلام کرد: هجوم صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و یورش آنها به مسجد ابراهیمی، تعرض به کل امت اسلامی و بی اعتنایی به احساسات مسلمانان است. این امر مستلزم آن است که مسلمانان در حمایت از دین و مقدسات خود با فوریت و جدیت اقدام کنند.

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین نیز در واکنش به یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی تاکید کرد: مردم فلسطین مصممند تا برای حراست از هویت اسلامی و عربی مسجد الاقصی و قدس به مبارزه و جانفشانی ادامه دهند. اجازه نخواهیم داد مسجد الاقصی از نظر زمانی و مکانی تقسیم شود. تداوم این یورش‌ها موجب می‌شود تا جهنمی برای اشغالگران و شهرک نشینان رقم زده شود.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم در واکنش به تحولات امروز در مسجد الاقصی به ویژه یورش اشغالگران به این مکان مقدس، مقابله شدید و کامل با اشغالگران را خواستار شد و هشدار داد که یورش اشغالگران سبب انفجار خشم فلسطینیان و اعراب علیه آنان خواهد شد.