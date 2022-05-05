آغاز عملیات مبارزه با بیماری سالک در شهرستان اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ذبیحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اصحاب رسانه در طول دو سال دوران کرونا همراه با شبکه بهداشت بوده‌اند و در درج مطالب مربوط به کرونا اطلاع رسانی دقیق و شفاف به مردم داشتند.

وی با اشاره به ارتباط دو سویه با رسانه‌ها، افزود: رسانه‌ها چالش‌ها و مشکلات را انعکاس می‌دهند و ما نیز در راستای رفع آن اقدام می‌کنیم بنابراین رسانه‌ها نقش کلیدی در انعکاس مشکلات مردم دارند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خاطرنشان کرد: امسال از هفدهم تا بیست و سوم اردیبهشت با شعار «سلامت ما، سلامت سیاره ما» هفته سلامت نامگذاری شده و موضوع نقش مردم و مسئولان به دلیل اهمیت زیاد در طول روزشمارهای هفته تکرار شده است.

ذبیحی با بیان اینکه بحث سلامت ما و سلامت سیاره ما به هم گره خورده است، تاکید کرد: موضوع استفاده از انرژی‌های پاک نیز از جمله مسائل کلیدی سلامت است که در بحث آلودگی هوا و پیشگیری از بیماری‌های مزمن ریوی و غیره نقش دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان در خصوص بحث جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: با توجه به موضوع مهم پیری جمعیت ما باید تلاش کنیم که جمعیت ما رو به جوانی برود؛ ضمن احترام به افراد سالمند ما به جمعیت جوان و فعال اقتصادی نیاز داریم که این امر در گروی ایجاد زاد و ولد و افزایش جمعیت است.

ذبیحی در ارتباط با موضوع تغذیه سالم، تاکید کرد: بسیاری از بیماری‌ها ممکن است ناشی از تغذیه ناسالم باشد و چگونگی تهیه مواد غذایی سالم از مزرعه تا خانه ساز و کارهای خاص خود را دارد.

وی تصریح کرد: هفته سلامت یک ریشه بنیادین دارد چراکه موضوع سلامت فقط مختص یک هفته نیست و مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید در این حوزه‌های سلامت همکاری کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان از شروع عملیات مبارزه با مخزن سالک در شهرستان، خبر داد و گفت: این طرح در چهار مرحله و در شهرهای مهاباد و زواره و روستاهای تلک آباد و موغار بوده که مرحله اول آن از شنبه ۱۷ اردیبهشت است.

کاهش بیماری سالک در اردستان

ذبیحی با اشاره به کاهش بیماری سالک در اردستان، ادامه داد: این موضوع حاصل همکاری افراد در حوزه سلامت، دهیاری‌ها، شهرداری و دیگر افرادی است که با شبکه بهداشت در این خصوص هم افزایی داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث اقدامات بهداشت حرفه‌ای در طول سال ۱۴۰۰، تحت پوشش قرار دادن ۴۹۲ کارگاه با جمعیت کارگری ۳۲۲۹ نفر بوده و ۱۲۸۲ فقره بازرسی کارگاهی نیز انجام شده همچنین ۳۳۸ فقره اخطاریه صادر شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان در خصوص فعالیت‌های بهداشت سلامت روان تصریح کرد: در دوران کرونا فراخوان جمعیتی برای مشاوره افراد انجام نشد ولی مشاوره و مداخلات روان‌شناختی برای عموم مردم و گروه‌های آسیب‌پذیر که ۲۰۶ نفر بوده‌اند انجام شده است.

ذبیحی در ارتباط با اقدامات انجام شده حوزه سلامت، تاکید کرد: مرکز اورژانس ۱۱۵ شهدای برزاوند راه اندازی شده که فعلاً دو روز هفته فعال است که با توجه به بعد مسافت خوب است اما پیگیر هستیم که همه روزه شود.

وی در خصوص وضعیت بیماری کرونا، خاطرنشان کرد: با توجه به واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شاهد کاهش کرونا هستیم اما همچنان به مردم توصیه می‌کنیم که نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.

نوبت چهارم واکسیناسیون برای افراد بالای ۸۰ سال

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان یادآور شد: نوبت چهارم واکسیناسیون برای افراد ۸۰ سال به بالا و افراد دارای بیماری‌های زمینه و نقص سیستم ایمنی داشته باشند تزریق می‌شود و تاکنون دستورالعملی نیز برای دز سوم افراد زیر ۱۸ سال نیامده است.