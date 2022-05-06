بازنگری اساسی برنامه های درسی در دانشگاه شهید بهشتی

علی اکبر افضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در دانشگاه شهید بهشتی ما ۲۲۰ رشته کارشناسی ارشد، یکصد و ۱۰ رشته دکتری و ۵۰ رشته کارشناسی داریم، درباره آخرین وضعیت بازنگری در رشته ها اظهار داشت: هرکدام از این رشته ها در واقع یک برنامه درسی هستند و هر کدام از این برنامه ها در سالهای متفاوتی تصویب شده است خوشبختانه در یک دهه گذشته هم از سوی وزارت علوم و هم از جانب مسئولین دانشگاه تاکید زیادی شد که برنامه ها مورد بازنگری قرار بگیرد.

افضلیان با اشاره به اینکه اوایل این دهه گفته می شد که اگر برنامه ای ۵ سال از بازنگری اش گذشته باشد دیگر قابل اجرا نیست، ادامه داد: اگرچه این خواسته در ابتدا چندان محقق نشد، با این وجود اما در دانشگاه شهید بهشتی ما تعداد قابل توجهی از این برنامه های درسی را خودمان بازنگری کردیم.

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دانشگاه های بزرگ براساس اختیاراتی که از وزارت علوم دارند می توانند راسا برنامه های درسی را بازنگری کنند. این کار الحمدالله در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و تعداد بسیاری کمی برنامه درسی داریم که عمرشان به ۱۰ سال می رسد و هنوز بازنگری نشده اند.

وی ادامه داد: بطور مثال ما برنامه هایی داریم که مثلا ۱۲ سال یا ۱۵ سال است که بازنگری نشده است ولی تعدادشان خیلی کم است. البته بیشتر این برنامه های درسی مختص علوم انسانی است که فرایند بازنگری اش طولانی تر است و مراجع خارج از دانشگاه هم باید روی آن نظر بدهند.

افضلیان از توسعه میان رشته ای ها در دانشگاه شهید بهشتی بعنوان یک اقدام خوب یاد کرد و گفت: ما علاوه بر ۲۰ دانشکده ۱۰ پژوهشکده هم داریم. در واقع پژوهشکده های ما دانشکده های بین رشته ای هستند و در یک رشته خاص دانشجو نمی پذیرند. از همین جهت ما تعداد قابل توجهی دوره های بین رشته را اجرا می کنیم و جدیدا هم چند رشته بین رشته ای جدید را راه اندازی کردیم.

وی ادامه داد: در عین حال یک پایش خوب هم روی رشته ها صورت می گیرد. ما رویکردمان این نیست که یک رشته را بصورت سنتی ادامه دهیم؛ به همین علت آن را بر اساس شاخص های مختلف مثل؛ میزان استقبال دانشجوی استعداد درخشان از آن رشته، کیفیت دانشجوی ورودی به آن رشته، بازار کاری که برای آن رشته وجود دارد و همچنین برخورداری از ترکیب کامل و کافی هیات علمی برای اجرای رشته، بررسی و ظرفیت آنها را هر ساله تعیین می کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی افزود: البته نگاه ما به بازار کار صرفا به معنای تربیت نیروی انسانی نیست. دانشگاه ها در این زمینه ۲ نقش دارند؛ یکی توجه به نیازهای جامعه از حیث تربیت نیروی انسانی است، یکی هم تعریف نیاز برای جامعه و تربیت دانشجو در این راستا. به همین علت است که رشته های علوم پایه باید مورد توجه جدی دولت ها و دانشگاه ها باشد. چرا که علوم پایه همانگونه از نامش پیداست علوم پایه ای علوم دیگر محسوب میشوند که از آن بعنوان علوم کاربری یاد می شود.

وی اظهار داشت: بطور مثال بسیاری از علوم کاربردی، پایه مهندسی هستند و مهندسی پایه تکنولوژی است. ما اگر بخواهیم تولید خوبی در کشور داشته باشیم، باید حتما تکنولوژی داشته باشیم. لذا یک راه اساسی برای رسیدن به تکنولوژی، تسلط به مهندسی است و تسلط به مهندسی نیازمند تسلط به علوم پایه است.

افضلیان در خصوص تعیین ظرفیت برای کنکور سال ۱۴۰۱ با بیان اینکه تقریبا ظرفیت نسبت به سال قبل ثابت خواهد بود، گفت: ما احتمالا در کارشناسی حدود ۱۰۰ – ۱۵۰ نفر بیشتر پذیرش خواهیم داشت، اما در ارشد همین تعداد ظرفیتمان را کم کرده ایم، ضمن اینکه در دکتری تقریبا بدون تغییر پذیرش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: برای امسال حدود یک هزار و ۹۰۰ ظرفیت کارشناسی در ۵۰ رشته، حدود ۳ هزار ظرفیت کارشناسی ارشد در ۲۲۰ رشته و حدود ۵۰۰ نفر ظرفیت برای ۱۱۰ رشته دکتری خواهیم داشت. در عین حال در تعدادی از رشته ها نیز برپایه همان شاخص هایی که اشاره شد، برای سال آینده پذیرش دانشجو نخواهیم داشت.

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: سعی ما بر این است که به نسبت ۴ – ۴ – ۲ برسیم؛ یعنی از هر ۱۰ دانشجویی که پذیرش می کنیم ۴ نفر در کارشناسی، ۴ نفر ارشد و ۲ نفر در دکتری پذیرش شوند.

افصلیان با اشاره به راه اندازی ۷ رشته تحصیلی جدید در سال گذشته گفت: در مقطع دکتری، رشته مطالعات زنان و حقوق خانواده؛ در مقطع کارشناسی، رشته مهندسی مواد و متالورژی؛ در مقطع کارشناسی ارشد، ۵ رشته شامل حقوق انرژی، فیزیولوژی کاربردی، فیزیولوژی تندرستی، آسیب شناسی گرایش تمرینات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی و مهندسی چوب و صنایع سلولزی گرایش صنایع سلولزی برای نخستین بار دانشجو پذیرش شد.