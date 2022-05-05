کرمانشاه در آغاز و پایان دفاع مقدس سپر مقاوم در برابر استکبار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین شامگاه پنجشنبه در یادواره شهدای عملیات آزادسازی ارتفاعات بازی دراز که در جوار بقعه احمدبن اسحاق در شهر سرپل ذهاب برگزار شد، اظهار کرد: انقلاب اسلامی در بدو پیروزی وارد دفاعی مقدس شد و با تفکر علوی و روحیه عاشورایی در برابر تمام استکبار ایستاد.

وی ادامه داد: برای دفاع از میهن اسلامی همه اقشار از عشایر و روستاییان تا نظامیان و جهادی‌ها پای کار مقابله با دشمن تا دندان مسلح ایستادند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه دفتر دفاع مقدس در کرمانشاه آغاز شد و در این استان با عملیات غرورآفرین مرصاد به پایان رسید، تصریح کرد: کرمانشاه در آغاز و پایان دفاع مقدس سپر مقاوم جمهوری اسلامی در برابر استکبار بود و به همین منظور باید قدردان مردم این استان باشیم.

وی افزود: امروز که در گام دوم انقلاب قرار گرفتیم باید بدانیم قله‌های دشواری را انقلاب اسلامی فتح کرده و بر اساس وعده الهی پیروزی نهایی نزدیک است.

سردار سلیمانی با اشاره به رو به افول بودن دشمنان انقلاب اسلامی، گفت: دشمنان ما از درون پوسیده‌اند و نابودی آن‌ها به حول قوه الهی نزدیک است.

وی ادامه داد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری علم مأموریت جهاد تبیین بر دوش یکایک مردم است و باید با احیا کردن فرهنگ ایثار و شهادت که همان تفکر علوی و روحیه عاشورایی ابتدای دفاع مقدس است به دشمن اجازه ندهیم در پی تحریف واقعیات و نا امید کردن ملت‌های مسلمان قدم بردارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به عملیات آزادسازی بازی دراز به عنوان یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی، بیان کرد: عملیات بازی دراز و عملیات بیت المقدس از نقاط عطف دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی است که قدرت دفاعی و ایمان جمهوری اسلامی را به دنیا نشان داد.