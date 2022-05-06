قیمت ۱۰ محصول پرمصرف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سراب نشین در بازدید از میادین میوه و تره بار با تاکید بر لزوم حمایت جدی تر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گفت: بستر لازم برای عرضه مستقیم محصولات در میادین میوه و تره بار فراهم شده است و از حضور تولیدکنندگان برای عرضه بی واسطه تولیداتشان، استقبال می‌کنیم.

معاون بهره برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تأمین و کاهش فاصله تولید تا مصرف محصولات باغی و کشاورزی، شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت این محصولات در میادین میوه و تره بار شهرداری خواهیم بود.

براساس این گزارش، طبق آخرین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۰ محصول پرمصرف به شرح زیر اعلام شد.

۱_ توت سفید هر کیلوگرم ۱۹ هزار تومان

۲_ توت سیاه هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان

۳_ خربزه هر کیلوگرم ۱۱,۵۰۰ تومان

۴_ ملون هر کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان

۵_ هندوانه (بالای ۴ کیلوگرم) ۶,۵۰۰ تومان

۶_ بادمجان هر کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان

۷_ باقلا سبز هر کیلوگرم ۵,۹۰۰ تومان

۸_ خیار رویال و رسمی هر کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان

۹_ انواع گوجه فرنگی هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰_ سیب زمینی تازه هر کیلوگرم ۱۳,۶۰۰ تومان