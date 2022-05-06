قیمت ۱۰ محصول پرمصرف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سراب نشین در بازدید از میادین میوه و تره بار با تاکید بر لزوم حمایت جدی تر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، گفت: بستر لازم برای عرضه مستقیم محصولات در میادین میوه و تره بار فراهم شده است و از حضور تولیدکنندگان برای عرضه بی واسطه تولیداتشان، استقبال میکنیم.
معاون بهره برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تأمین و کاهش فاصله تولید تا مصرف محصولات باغی و کشاورزی، شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت این محصولات در میادین میوه و تره بار شهرداری خواهیم بود.
براساس این گزارش، طبق آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۰ محصول پرمصرف به شرح زیر اعلام شد.
۱_ توت سفید هر کیلوگرم ۱۹ هزار تومان
۲_ توت سیاه هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان
۳_ خربزه هر کیلوگرم ۱۱,۵۰۰ تومان
۴_ ملون هر کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان
۵_ هندوانه (بالای ۴ کیلوگرم) ۶,۵۰۰ تومان
۶_ بادمجان هر کیلوگرم ۱۰,۵۰۰ تومان
۷_ باقلا سبز هر کیلوگرم ۵,۹۰۰ تومان
۸_ خیار رویال و رسمی هر کیلوگرم ۸,۵۰۰ تومان
۹_ انواع گوجه فرنگی هر کیلوگرم ۱۰,۹۰۰ تومان
۱۰_ سیب زمینی تازه هر کیلوگرم ۱۳,۶۰۰ تومان
نظر شما