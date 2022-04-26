اختلاف ۳۷ درصدی قیمت میوه در میادین نسبت به مغازه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، همزمان با گرم شدن هوا و ورود میوه‌های نوبرانه بهاری به میادین میوه و تره بار، شاهد استقبال شهروندان و روند رو به رشد تقاضای این محصولات در این مراکز هستیم.

در حال حاضر هر کیلوگرم چاغاله ۴۸ هزار تومان، گوجه سبز ۵۹ هزار تومان و توت فرنگی به قیمت ۴۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند.

شهروندان می‌توانند هر کیلوگرم هندوانه گرد (بالای ۳ کیلوگرم) با قیمت ۶۲۰۰ تومان، هندوانه بیضی (بالای ۴ کیلوگرم) با قیمت ۶۶۰۰ تومان، خربزه و طالبی هر کیلوگرم با قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان و ملون هر کیلوگرم با قیمت ۱۱,۹۰۰ تومان را از این مراکز خریداری کنند.