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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۹:۲۲

اختلاف ۳۷ درصدی قیمت میوه در میادین نسبت به مغازه ها

اختلاف ۳۷ درصدی قیمت میوه در میادین نسبت به مغازه ها

براساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار به طور متوسط ۳۷ درصد ارزان‌تر از میانگین قیمت محصولات مشابه در سطح شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، همزمان با گرم شدن هوا و ورود میوه‌های نوبرانه بهاری به میادین میوه و تره بار، شاهد استقبال شهروندان و روند رو به رشد تقاضای این محصولات در این مراکز هستیم.

در حال حاضر هر کیلوگرم چاغاله ۴۸ هزار تومان، گوجه سبز ۵۹ هزار تومان و توت فرنگی به قیمت ۴۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند.

شهروندان می‌توانند هر کیلوگرم هندوانه گرد (بالای ۳ کیلوگرم) با قیمت ۶۲۰۰ تومان، هندوانه بیضی (بالای ۴ کیلوگرم) با قیمت ۶۶۰۰ تومان، خربزه و طالبی هر کیلوگرم با قیمت ۱۲,۵۰۰ تومان و ملون هر کیلوگرم با قیمت ۱۱,۹۰۰ تومان را از این مراکز خریداری کنند.

کد مطلب 5475383

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