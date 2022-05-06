به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجاره‌بها به قوت خود باقی است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.



مصطفی قلی خسروی گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید این مصوبه و تعیین سقف اجاره‌بها گرفته نشده، اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.



به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.

قلی‌خسروی این نکته را هم تذکر داد که الیته در دو سال اخیر برخی موجران با فروش سوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما این وجود اجرای این مصوبه با رفع نواقص آن، می‌تواند در بازار اجاره مسکن راهگشا باشد.

براین اساس، در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.