به گزارش خبرنگار مهر، حدود 2 ماه تا پایان سال باقی مانده است و متقاضیان بازار مسکن هرروز در تب و تاب افزایش و یا ثبات قیمتها مجبور به سرعت بخشیدن به خرید و فروش و یا اجاره مسکن هستند اما در این میان اجاره نشینان بیشتر از دیگر متقاضیان نوسانات بازار مسکن را دنبال می کنند.

از آنجایی که بخش زیادی از اجاره نشینان توانایی خرید مسکن مناسب را ندارند، بنابراین برای اجاره نشینی باید به دنبال واحد مناسبی باشند که با توان آنها برای پرداخت ودیعه های سنگین و اجاره های ماهیانه بالا تناسب داشته باشند که همین امر در آستانه آغاز سال جدید و افزایش تورم در هر سال نگرانی هایی را در بازار اجاره به‌وجود می آورد.

مرکز آمار ایران در مرداد ماه امسال با تهیه گزارشی از افزایش 24 درصدی نرخ اجاره بها در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال 89 خبر داد. براساس این گزارش متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 106727 ریال بود که نسبت به فصل قبل 2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 24.1 درصد افزایش داشت.

گرچه این آمار پس از زمانی اعلام شد که مسئولان دولتی از ثبات قیمتها و عدم تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور خبر می دادند اما در ماههای مختلف، مسئولان بخش مسکن افزایش اجاره بها را قبول ندارند و تنها پس از گذشت یک فصل، آمار افزایش قیمتها از سوی آنها تایید می شود.

در این خصوص معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در تابستان امسال اجاره بها 17 تا 18 درصد افزایش یافت که البته این موضوع هم فقط در تهران بود که به طور عمومی در سایر اقلام هم افزایش 8 تا 10 درصدی داشتیم.

حتی اگر این افزایش قیمتها تنها را در تهران بدانیم با محاسبه این ارقام مشخص می شود که مستاجران در 6 ماهه امسال با تورم زیادی در بخش اجاره روبرو بودند که همین موضوع توان آنها را هر روز کمتر می کند و از سویی، نگرانی آنها را برای سال تورم سال بعد در بخش مسکن به همراه دارد.

یکی از مستاجران در این باره به خبرنگار مهر، گفت: ما در هر سال منتظر افزایش قیمت در اجاره بها هستیم ،زیرا همیشه با شروع سال نو اجاره بها افزایش پیدا می کند.

وی افزود: هر ساله ودیعه مسکن افزایش می یابد و از سویی، تورم را در دیگر بازارها داریم که اینها باعث کاهش قدرت خرید و توان زندگی در پایتخت می شود.

اجاره بها در مناطق مختلف تهران

براین اساس، برای اجاره یک آپارتمان 60 متری و دو خوابه در خیابان شریعتی - معلم باید 25 میلیون تومان رهن کامل پرداخت شود و واحدی 58 متری و یک خوابه در نیروی هوایی با 20 میلیون تومان ودیعه اجاره داده می شود.

از سویی، برای آپارتمانی 62 متری و یک خوابه با پارکینگ و انباری 5 میلیون تومان ودیعه و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است و واحد 65 متری در تهرانسر هم با 15 میلیون تومان ودیعه و 200 هزار تومان در هر ماه، اجاره داده می شود.

همچنین مالک آپارتمان 60 متری و یکخوابه در میدان تسلیحات واحد خود را با 10 میلیون تومان ودیعه و 300 هزار تومان ماهیانه، اجاره می دهد و برای همین متراژ در محدوده شمس آباد 32 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

65 متری در خیابان آزادی زارع دوخوابه با انباری و بدون پارکینگ هم با 25 میلیون تومان رهن و 200 هزار تومان اجاره داده می شود و 70 متری در تجریش دزاشیب با 6 میلیون تومان رهن و ماهیانه 800 هزار تومان به اجاره گذاشته شده است.

برای یک آپارتمان 70 متری و دوخوابه در محدوده پارک شریعتی با عمر 2 ساله هم 50 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 200 هزار تومان اجاره تعیین شده است و واحد 68 متری و دوخوابه در فردوس غرب با پارکینگ و انباری با10 میلیون تومان ودیعه و ماهیانه 600 هزار تومان اجاره داده می شود.