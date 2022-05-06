به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مروتی در بازدید از حوزه آزمون مجتمع نابینایان شهید محبی با اشاره به روند مطلوب برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش از استخدام ۳۴ هزار ۸۱۳ نفر در نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۴۰۱ ویژه رشتههای شغلی آموزش و پرورش خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۴ تاکنون، ۹ دوره آزمون استخدامی برگزار شده که ۸ دوره از این آزمونها توسط سازمان سنجش برگزار شده است.
سرپرست معاونت امور آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه ۳ دوره از آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۱ به صورت اختصاصی برگزار شد، خاطرنشان کرد: با توجه به تعداد متقاضیان شرکتکننده در آزمون استخدامی ویژه آموزش و پرورش که بیش از ۵۰۰ هزار نفر هستند و به دلیل آنکه معلمان لازم است در مهرماه سر کلاس حضور یابند و پیش از آن هم دورههای آموزشی پیش بینی شده، نهمین دوره آزمون استخدامی آموزش و پرورش به صورت اختصاصی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.
وی تصریح کرد: حدود ۹۳ هزار نفر نیز داوطلب رشتههای شغلی سایر دستگاهها اجرایی در نهمین دوره آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی هستند که آزمون آنها در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.
مروتی در مورد شرایط برگزاری آزمون ویژه رشتههای شغلی آموزش و پرورش، گفت: خوشبختانه با تمهیدات پیش بینی شده روند برگزاری آزمون مطلوب بوده و دستورالعملهای بهداشتی رعایت شده است. در برگزاری این آزمون اقدامات لازم برای شرکت نابینایان و کمبینایان در نظر گرفته شده که رضایت داوطلبان را در پی داشته است
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