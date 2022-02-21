جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام در نهمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی، از روز چهارشنبه، مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ آغاز و تا روز جمعه، مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬ ادامه خواهد داشت وکارت شرکت در امتحان، برای رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، از روز سه شنبه ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، آزمون استخدامی رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، در روز جمعه ۱۶ اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، شهرستان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج خواهند کرد.