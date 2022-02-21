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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۴۴

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

جزئیات آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

جزئیات آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از طریق نهمین آزمون فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ثبت نام در نهمین آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۰ به صورت اینترنتی، از روز چهارشنبه، مورخ ۲۷/‏۱۱/‏۱۴۰۰‬ آغاز و تا روز جمعه، مورخ ۰۶/‏۱۲/‏۱۴۰۰‬ ادامه خواهد داشت وکارت شرکت در امتحان، برای رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، از روز سه شنبه ۱۳ اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، آزمون استخدامی رشته‌های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش، در روز جمعه ۱۶ اردیبشهت ماه ۱۴۰۱ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، شهرستان محل اقامت فعلی است که در تقاضانامه درج خواهند کرد.

کد مطلب 5429608
علی قدمی

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    نظرات

    • Bahar IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      13 0
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      سلام شمارو بخدا برای لیسانس سن بیشتر کنید
      • هادی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        13 0
        فقط اون پولو می خوان از مردم بگیرن تا پارسال ۶۰ تومن بوده امسال اومدن کردن ۱۲۵۰۰۰ تومن اینا همش میره تو جیب دولت که عیدی کارمندانش رو بده
      • حسین IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        1 0
        شرط سنی بالا رفته
    • ایرانی IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      19 1
      پاسخ
      مردم را مسخره کردین با این استخدام آموزش و پرورش فقط کلاه برداری اول پول بابت ثبت نام را می گیرید و آخرش هم میزنه نا موفق فقط این وسط پول مردم را اول دزدی میکنید و هیچ
      • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        2 0
        ما هم برای نام نویسی رفتیم با رشته علوم تربیتی که مخصوصا آموزگار دبستان ولی میزد با رشته تحصیلی مطابقت ندارد و پول ما حیف شد
      • IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        1 0
        ما هم برای نام نویسی رفتیم با رشته علوم تربیتی که مخصوصا آموزگار دبستان ولی میزد با رشته تحصیلی مطابقت ندارد و پول ما حیف شد
    • AE ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      5 6
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      چرا من که ۳۶ سال داشتم ثبت نام نشدم
    • مینا IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      12 1
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      سلام در دفترچه نوشتن که تا سن 36 سال میتونه شرکت کنه اما سر کاری بود هرچه زدم گفتن نمیشه
      • نگین IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        0 0
        باید کاملا دفترچه رو با دقت میخوندین حتما رشته انتخابیتون مشکل داشته که سایت قبول نکرده خیلی قانون و تبصره توی دفترچه گذاشتن
    • هادی IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      22 0
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      سلام آقایان اینا فقط پول می خوان از مردم بگیرن همین آخرشم کسی رو قبول نمی کنن قبول شده ها از قبل تعیین شده آقایان تا پارسال هزینه ثبت نام ۶۰تومن بود ولی امسال یهو اومدن کردن ۱۲۵۰۰۰تومن آخه این انصاف هست بشینید حساب کنید ببینید چندنفر در ایران تو کل کشور ثبت نام کردن سازمان سنجش خوب پولی به جیب میزنه
      • جمشید AE ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
        0 0
        سلام هموطن عزیز ناامید نباشید وتلاشتون بکنید ترچند آموزش وپرورش آش دهن سوزی نیست با حقوق افتضاحی که داره اما بهرحال پارتی بازی در استخدام آمـزش وپرورش خیلی خیلیکمه چراکه استخدام لاکچری نیست اما اگر شرکت نفت بود آره پارتی بازی میشد. حقوق یک معلم تازه کار فوق لیسانس4200هست درحالیکه حقوق نفت18میلیون
    • امین IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      هیچوقت گول اینجور آزمونها رو نخورید.همش کلاهبرداریه.هیچ‌قت به فکر استخدام و کار برای دولت نباشید.برای خودتون کار کنید.آقا و نوکر خودتون باشید.من بهش رسیدم که میگم.یه روزی بود که آرزوی استخدام شدن داشتم اما نشد و خودم کار راه انداختم.الان به ۳۰ نفر حقوق میدم.آقای خودمم.وضعیتمم خیلی خوب شد.
    • IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      2 0
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      خداوکیلی خیلی خنده داره😂برا استان کرمانشاه مثلا برا رشته مهندسی صنایع یه نفر هنراموز میخوان جمع کنین ناموسن کقیفتر از خودتون خوودتونه فقط بخاطر ۱۲۵هزارتونه
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      فقط پارتی بازی هستش یکی میره فامیلشون رو مياره اون یکی باباشو مياره که ۴۰سالشه بسه دیگه مردم رو خر فرض کرديد من ۳۱سالمه میزنم جواب نمیده بسه دیگه
    • IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      با آین تعداد زیاد کمبود معلم آمار که در دفترچه هست خیلی کم است شرکت کننده زیاد و قبولی دو نفر یک بازیچه
    • علیرضا IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      دلم برای او پدر مادری میسوزه که همه زندگیشون رو گذاشتن که فرزندشون لیسانس بگیره ،الانم که همشون افسرده وپژمرده شدن
    • ساناز IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      سلام بچه ها گول نخورین من پولشو دادم بعد رفتم دیدم هر چی میزنم گفت با رشته نمیخونه بعد رفتم دیدم کلا برای رشته ی صنایع نداره و الکی فقط پول ریختم و کد خریدم همه چی دزدی شده جای اینکه اول ثبت نام کنن و بعد پولشو بگیرن اول پول میگیرن بعد میبینی نمیتونی ثبت نام کنی
    • Atefeh IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      ازمونش از کنکور هم سخت تره
    • ابراهیم IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      0 0
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      چرا سن استخدامی لیسانس ۳۶ هستش طبق قانون گفتن ۴۰سال مورد دوم چرا کارت پایان خدمت از حداکثر سن اضاف نشده امسال به خدا این ایها الناس گناه دارند باواحساستشون بازی نکنید اصلاح کنید یا سن استخدام را بالا ببرید یا کارت پایان خدمت از حداکثر سن اضاف بشه بتونیم ثبت نام کنیم
    • مهدی IR ۰۰:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 1
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      منم تمام مراحل ثبت‌نام انجام دادم دو سال پيش وقتی به گزينش که رسید گفتن شما سهمیه ای هستین گفتم نه بعد ردم کردن
    • قربانی IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      سلام من ۳۶سالمه میتوم شرکت کنم؟؟؟؟؟؟
    • مینا IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      2 0
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      مردمو مسخره کردن که یه آزمونی هست استخدام می کنیم هر سال. آخه ۲ نفر در کرج برای رشته من استخدام می کنه که اونم ۳۰. ۴۰ تا رشته میتونن شرکت کنن. فرض کنید از هر رشته ۱۰۰۰ نفر ثبت نام کنه تو کرج (بالاخره تا ۴۰ سال میشه ۲۲ سال ورودی یه رشته) شانس قبولی هر فرد میشه ۲ در سی هزار نفر😳 چون ۲ نفر میخوان
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 0
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      سلام من متولد ۶۲ وکارشناسی حقوق خوندم با وجود دوفرزند شرایط شرکت در آزمون رودارم
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
      1 0
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      چرا پارتی بازی میکنین تو آزمون پس اونای که انتخاب شدند از کجا شدند همش پارتی نباید اجازه بدید پارتی بازی شه حتی برا فرزندان وخانوان گردن کلفتا دکترا باید آزمون اصلاح شه تا نفرات پذیرفته شه
    • سالار IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۵
      1 0
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      توروخدا عدالت روحفظ کنید نزارید پارتی بازی شه همه انسانها پول میدند وقت میزارند میخونند چرا باید باپارتی انتخاب شه باید برگه آزمون اصلاح شه بدرستی انصافانه نه بخاطر داشتن پارتی گردن کلفتا دکترا که حرفشون برو داره ادمای اونو استخدام کنید نباید بزارید پارتی شه خداروبشناسید انسان باشید

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