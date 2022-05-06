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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۰۰

وزیر آموزش و پرورش؛

پژوهش سراهای دانش آموزی به خانه خلاق بدل شوند

پژوهش سراهای دانش آموزی به خانه خلاق بدل شوند

وزیر آموزش و پرورش گفت: پیش بینی شده که در بازار آینده هر ۱۵ نفر یک ربات خانگی خواهد داشت که این می تواند در ایران بستر ساز بازار خوبی برای هشتاد میلیون نفر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یوسف نوری امروز در شانزدهمین دوره مسابقات روبوکاپ آزاد ایران که در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات برگزار شد عنوان کرد: شهید تهرانی مقدم در دوران تحصیل ۵۰ نمونه ثبت اختراع داشت؛ از سوی دیگر سعید کاظمی آشتیانی که دبیر هم بودند در زمینه سلول بنیادی گام‌های خوبی برداشتند.

وی افزود: محسن فلاحی که امسال دکترای هوش مصنوعی خود را به پایان می رساند در یک مسابقات جهانی تحت عنوان زیمنس نفر اول جهان شد. وی برای معلولان دستگاهی ساخت که می‌تواند آنها را به هواپیما منتقل کند. فلاحی قصد داشت که این طرح را در ایران انجام دهد.

وی با بیان اینکه ارتباطات به سه دسته تقسیم می‌شوند گفت: ارتباطات بین انسان و حیوان، ارتباطات بین انسان با انسان و ارتباطات بین انسان و ماشین از جمله ارتباطات هستند.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: در سال ۱۹۹۷ که هوش مصنوعی به کمک انسان آمد انسان در مقابل کامپیوتر شکست خورد و آنها متوجه شدند که می‌توانند از پتانسیل هوش‌مصنوعی به خوبی بهره ببرند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش پیش بینی شده که در بازار آینده از هر ۱۵ نفر حتماً یک نفر ربات خانگی خواهد داشت و این می تواند در کشور ما با جمعیت ۸۰ میلیون نفری بازار خوبی را فراهم سازد.

نوری با تاکید بر اینکه حوزه هوش مصنوعی یک از حوزه های جذاب و جدید است گفت: اگر یک الگوی تجاری مناسبی وجود داشته باشد محققان می توانند با حضور در شرکتهای دانش بنیان، مراکز رشد، مراکز خلاق، پارک های علم و فناوری و غیره حضور پیدا کنند و تولیدات خود را در این عرصه به بازار وارد سازند.

وی با تاکید بر اینکه امیدوار هستیم اشتغال‌زایی در زمینه هوش مصنوعی بیش از گذشته شود، گفت: خانه های خلاق فضای بهتری هستند که می توانند زمینه فعالیت دانش آموزان در حوزه های مختلف خصوصاً هوش مصنوعی را فراهم کنند. اگر پژوهش سراهای ما تبدیل به خانه های خلاق شوند این زمینه برای دانش آموزان فراهم خواهد شد.

به گفته وزیر آموزش و پرورش اکنون ما ۶۴ پژوهش سرای دانش آموزی داریم که با همکاری معاونت علمی و فناوری تحهیز شده اند؛ اینها می توانند به عنوان یک مرکز خلاق یا مرکز رشد، محلی برای توسعه ایده های فناورانه دانش آموزان باشند.

وی افزود: برای تحقق شعار سال در سال جاری اردوگاه شهید باهنر وزارت آموزش و پرورش تبدیل به مرکز نوآوری و فناوری های نرم، فرهنگی و آموزشی خواهد شد.

کد مطلب 5483182

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    نظرات

    • معلم IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      به عنوان یکی از اولین موسسین پژوهشسرا عرض میکنم که دو سه الگو و دستور العمل برای پژوهسرا ها پیشنهاد دهید و آنها را آموزش دهید و عملکرد آنها نظارت شود

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