حمایت دانشگاه آزاد از برگزیدگان مسابقات ربوکاپ

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسی خانی امروز در اختتامیه شانزدهمین مسابقات ربوکاپ آزاد ایران که در واحد علوم تحقیقات برگزار شد، گفت: در این دوره از مسابقات تیم‌های دانش آموزی و دانشجویی حضور چشمگیری داشتند که این دور از انتظار ما بود.

وی خطاب به شرکت کنندگان در مسابقات ربوکاپ افزود: قطعا شما در آینده جز دانشمندان و تاثیر گذاران کشور خواهید شد.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران تاکید کرد: حضور رئیس دانشگاه آزاد و وزیر آموزش و پرورش در این رویداد نشانه توجه مسئولان به این رویداد ملی است.

وی با اشاره به حمایت از برگزیدگان مسابقات ربوکاپ آزاد ایران عنوان کرد: دانشگاه آزاد برای ادامه تحصیل برگزیدگان ربوکاپ‌ حمایت هایی را در نظر گرفته است؛ امیدواریم با حضور وزیر آموزش و پرورش در این جلسه و جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات خوبی در این زمینه داشته باشیم.

موسی خانی عنوان کرد: امیدواریم که با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، بتوانیم در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه هوش مصنوعی، گام‌های موثری برداریم.

وی با بیان اینکه در شانزدهمین مسابقات ربوکاپ ۱۳۵ تیم در دو بخش بزرگسال و جوانان شرکت کردند، گفت: در بخش بزرگسالان، تیم‌ها در لیگ‌های ربات‌های پرنده، خودروهای خودران، ربات های صنعتی، ربات‌های فوتبالیست، و شبیه ساز غیره با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ گفت: در دنیای کنونی چگالی ربات ها در حال افزایش است؛ نمونه آن کشور چین است که نگرانی از حضور ربات ها در زندگی مردن ندارند.

رئیس کمیته ملی ربوکاپ با بیان اینکه به نظر بنده رقابت‌های ربوکاپ دچار یک پارادوکس بزرگ و کوچکی است، گفت: اینکه تیم‌ها در سنین پایین دانش زیادی کسب کرده‌اند که همان پارادوکس بزرگ است و من احساس کوچکی در مقابل این علم و دانش دارم که این پارادوکس بزرگ است. این تیم ها آینده درخشانی دارند.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس دانشگاه آزاد گفت: بر اساس دستور رئیس دانشگاه آزاد، مسابقات ربوکاپ نباید تحت الشعاع سایر برنامه ها قرار گیرد و ما امیدواریم در سال آینده کل واحد علوم تحقیقات در اختیار ربوکاپ قرار بگیرد زیرا این دانشگاه امکانات خوبی دارد.