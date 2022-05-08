ائتلاف «ریاض» با آمریکا و صهیونیسم/ حمله به اهداف استراتژیک سعودی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - ورده سعد، محمد علی تخت رونده: وزیر دفاع یمن اخیراً پس از اعلام آتش بس تأیید کرد که نیروهای مسلح این کشور، با وجود نقض مستمر آتش بس از سوی نظامیان متجاوز به آتش بس پایبند هستند. وی تاکید کرد که ما به آتش بس پایبند هستیم چون به رهبران خود اعتماد داریم.
واقعیت این است که اگر عربستان سعودی صادقانه رفتار میکرد، باید فرودگاه بینالمللی صنعا برای سفر بیماران باز میشد و از عبور کشتیهای مملو از مشتقات نفتی جلوگیری نمیشد تا از رسیدن به بندر حدیده باز بمانند، این مسائل اقداماتی بشردوستانه محسوب میشود که سعودیها از اقدام جدی در ارتباط با آن خودداری کردند.
مردم یمن باید از حقایق آنچه در استانهای اشغالی از سوی ائتلاف متجاوز در حال وقوع است باخبر شوند، در این مساله یک توطئه و توافق آشکار برای تسلیم یمن به رژیم صهیونیستی و دیگر دولتهای غربی وجود دارد.
مردم آزاده یمن در داخل و خارج این توطئه را محکوم کرده و در برابر ظالمان و مستکبران تسلیم نخواهند شد، براین اساس پیروزی آنان نیز حتمی خواهد بود. در همین راستا «ورده سعد» خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی با «محمد عبدالسلام» سخنگوی رسمی انصارالله انجام داده که متن این گفتگو به شرح زیر است:
*پس از گذشت حدود ۸ سال از جنگ آمریکایی سعودی علیه یمن، به نظر شما چرا رژیم سعودی با اعلام آتش بس در این زمان خاص موافقت کرد؟ و چرا در گذشته آنها با آتش بس موافقت نمیکردند؟
ما معتقدیم که آتش بس نظامی و بشردوستانه که قبل از ماه مبارک رمضان توسط سازمان ملل متحد اعلام شد، به دلایل زیادی مورد تأیید طرف مقابل قرار گرفت، اما آنچه میخواهم به آن اشاره کنم این است که ما پیش از این در هر مناسبت یا فرصتی چنین آتش بسی را پیشنهاد میدادیم با مخالفت طرف مقابل روبرو میشد.
شکی نیست که پس از هشت سال تجاوز به یمن، این جنگ با شکست مواجه شد و طرف مقابل نیز میدانست که گزینه نظامی نتوانسته به هیچیک از اهداف مشخص شده دست یابد. براین اساس موافقت آنها با آتش بس به دلایل متعددی صورت گرفت. شاید آنها تلاش دارند از رهاورد این آتش بس، گزینههایی که در اختیار دارند را بار دیگر بررسی کرده و یا جنگ را وارد فازهای دیگری همچون فاز اقتصادی و اجتماعی کنند.
اما آنچه ما بر آن تاکید میکنیم این است که آتش بس بشردوستانه خواسته ما از ابتدای تجاوز بود که طرف مقابل آن را رد میکرد. ما طرحها و ایدههای زیادی مبتنی بر راهکارهای بشردوستانه ارائه میدادیم که امکان حل آنها وجود داشت؛ خارج کردن مجروحان و بیماران از مناطق جنگی، بازگشت یمنیهای سرگردان پشت مرزها، صدور مجوز واردات مواد غذایی، بهداشتی و مشتقات نفتی همه و همه از پیشنهاداتی بود که ارائه کردیم اما ائتلاف جنایتکار سعودی با همه اینها مخالفت کرد. این یک جنگ برابر نظامی نبود اما متأسفانه خوی و رفتار ائتلاف تجاوز همین است و نباید انتظار دیگری از آنها داشت.
*اهداف رژیم سعودی از موافقت با آتشبس را چگونه ارزیابی میکنید و آنها تلاش دارند در چه مسیری از این آتش بس به نفع خود بهره گیرند؟
ما معتقدیم تجاوز به یمن و محاصره ناعادلانه و ظالمانه مردم یمن که در سطوح مختلف اعمال شد، نتایجی که مدنظر دشمنان بود را محقق نکرد، اما با این وجود برای پایان این جنگ ظالمانه و شکستن محاصره یمن بر تعقل و فهم طرف مقابل امیدوارم نبوده و نیستیم.
ما بر این باوریم که ثبات، استواری و هوشیاری مردم یمن در برابر چالشها و محاصرهها و همه پیامدهای تحمیل شده توسط ائتلاف تجاوز، به منزله صخره مستحکمی بود که باعث شد همه امیال شوم دشمنان و پروژههای توطئه افکنانه آنها به بن بست بخورد.
این نتیجه هوشیاری فوق العاده ملت یمن است چون وجدان ملی مردم یمن مخالف تجاوز است و مداخله خارجی را رد میکند. عربستان سعودی و امارات و پشت سر آنها آمریکا، انگلیس و تعدادی دیگر از کشورها علیه یمن تجاوز کردند، آنها بی دلیل محاصره ناعادلانه و ظالمانه را اعمال کردهاند اما ملت یمن در برابر همه این فشارها سرخم نکرده و آگاهانه به ایستادگی خود ادامه میدهد.
ما معتقدیم طرف مقابل باید به این درک و شعور برسد که در این جنگ شکست خورده است. براین اساس برای توقف جنگ باید شاهد تحرک و اقدام واقعی از سوی کشورهای متجاوز باشیم، چون موضع ما از ابتدای تجاوز موضعی دفاعی بوده و هست.
*اگر رژیم سعودی بر حفظ کامل یا جزئی محاصره اصرار داشته باشد چه اتفاقی رخ میدهد و موضع یمن در مقابل این چالش چیست؟
موضع ما در قبال این محاصره پیش از این اعلام شده است. رهبر جنبش انصارالله و رئیس شورای عالی سیاسی بارها این موضع را علناً به اطلاع همگان رساندهاند. ما تاکید داریم ابتدا باید تجاوز، جنگ و محاصره ظالمانه پایان یابد، همچنین نظامیان بیگانه باید از خاک یمن خارج شوند و سپس به ملت یمن اجازه داده شود در شرایط آرام و باثبات برای حل مشکلات خود از طریق گفتگو میان جریانهای یمنی اقدام کند.
ما منکر این نیستیم که در گذشته یک مشکل خاص یمن وجود داشت و سازمان ملل برای یافتن راه حلی برای این مشکل گفتگوهایی را کلید زده بود، اما عربستان سعودی و همراهانش در این تجاوز برای حل مشکل یمنیها وارد نشدند. آنها از این مشکل برای دستیابی به اهداف خود و تلاش برای تغییر وضعیت یمن استفاده کردند. هدف آنها این بود که یمن تحت اداره رژیمی استکباری ضمن نقض حاکمیتش، دستورات خارجی را اجرا کند و هویت ملی، ارزشهای فرهنگی، ایمانی و جایگاهش در جهان اسلام را حفظ نکند.
به همین دلیل است که ما معتقدیم موضع اساسی این است که اگر محاصره به این صورت ادامه یابد، این جنگ همچنان ادامه دارد و تجاوز و محاصره دو موضوع غیر قابل جداسازی از هم هستند. محاصره کم و یا زیاد قابل پذیرش نیست. هیچ شهروند یمنی نمیتواند بپذیرد که حاکمیتش نقض شود.
*نتایج جنگ تا کنون را از منظر راهبردی چگونه ارزیابی میکنید و آیا ممکن است با مرحلهای از درگیری سیاسی مملو از رد و بدل شدن پیامهای میدانی مواجه شویم؟
تهاجم همه جانبه و ۸ ساله علیه یمن به اعتراف هر فرد منصفی در جهان شکست خورده و حتی خود ائتلاف تجاوز نیز به این شکست اذعان دارند. برکناری عبد ربه منصور هادی و علی محسن الاحمر یکی از نتایج اعتراف آنها به شکست برابر ملت یمن است. تجاوزکاران قطعاً سرنوشتی جز شکست ندارند چون تجاوز علیه یمن از آغاز تهاجمی وحشیانه و ظالمانه بود که با هر اندازه توان نظامی اهدافش محقق نمیشود.
محاصره هر چقدر هم ادامه داشته باشد، نمیتواند به نتایجی که کشورهای متجاوز اهداف خود را بر اساس آن بنا کردهاند، را ایجاد کند. اهدافی که آنها مدنظر دارند اصلاً آنطور که تصور میکنند، محقق نخواهد شد. آنها باید از این تجربه هشت ساله درس بگیرند و این رخداد مایه عبرت آنها شود.
*به نظر شما ممکن است در آینده دوباره شاهد بمباران اهداف استراتژیک رژیم سعودی توسط موشکها و پهپادهای یمنی باشیم؟
اگر کشورهای متجاوز به اجرای آتش بس بشردوستانه توافق شده پایبند نباشند و اگر ما و سازمان ملل و طرفهای بین المللی به یک راه حل روشن برای پایان دادن به تجاوز، رفع محاصره و اخراج نیروهای خارجی دست نیابیم، نمیتوانیم به هر طریقی ادامه تجاوز را بپذیریم.
بنابراین به محض اینکه این آتش بس تمام شود و به راه حل دیگری غیر از تمدید آن برسیم که منجر به پایان تجاوز و رفع محاصره نشود، بیتردید این اتفاق (حملات سنگین به اهداف راهبردی در خاک عربستان سعودی) رخ خواهد داد. نیروهای مسلح یمن با توانمندی موشکی و بالستیک خود آمادگی کاملی برای اجرای تمامی عملیاتهای مدنظر رهبری سیاسی را دارند. آنها آمادگی دارند که در راستای تحقق اهداف راهبردی از جمله پایان دادن به تجاوز، رفع محاصره، بیرون راندن نیروهای خارجی از همه توان خود بهره گیرند.
ما همچنین تاکید میکنیم که متجاوزان، به آتش بس پایبند نبوده اند. ما با طرفهای بینالمللی گفتوگو خواهیم کرد و معتقدیم موضع سازمان ملل متحد تاکنون منفی و بیملاحظه بوده است و اگر به همین منوال ادامه پیدا کند، قطعاً امکان ندارد که سازمان ملل در این راه موفق شود. سازمان ملل هیچ موضعی مبنی بر درخواست طرف مقابل برای انجام پروازها و همچنین اجازه ورود کشتیها به بندر حدیده صادر نکرده است.
*با طرح تجزیه یمن و تلاش برای کاهش قوای این کشور با ابزارها و تاکتیکهای دیگر چگونه روبرو خواهید شد و آیا پاسخ شما شامل رژیم سعودی و امارات نیز میشود؟
تجاوز به یمن دلایلی واهی و غیر واقعی دارد، اما در واقع هدف این است که یمن ضعیف و وابسته بماند. آنها میخواهند یمن کشوری سطح پایین در جهان عرب باشد که با با صهیونیستها، آمریکاییها یا هر طرف دیگری ارتباط داشته باشد. آنها میخواهند یمن خالی از همه توانمندیهای ملی انسانی، مادی و استراتژیک خود شده و به کشوری ضعیف و غیرتاثیرگذار تبدیل شود.
این یک واقعیت است که آمریکا و رژیم صهیونیستی منافع مشترکی در ادامه تجاوز علیه یمن دارند، آنها نمیخواهند یک کشور عربی توانمند مانند یمن وجود داشته باشد که جایگاه استراتژیک و موضعی حمایتی و روشن را برای دفاع از آرمان فلسطین داشته باشد. همانطور که عربستان سعودی متأسفانه نمیخواهد یک کشور قدرتمند در کنار خود داشته باشد که این یکی از مشکلات جدی سعودیها در برخورد با موضوع یمن است.
ما همچنین معتقدیم که طرح این مساله که این تجاوز برای مواجهه با تهدیدات یمن علیه دیگر کشورها رخ داده، اصلاً صحیح نیست، یمن در تاریخ خود هیچ تجاوزی علیه کشورهای همسایه خود نظیر عربستان سعودی یا عمان نداشته است.
عربستان و ائتلافی که از طریق همگرایی منافع با صهیونیستها، آمریکا و انگلیس شکل گرفت این تجاوز را رقم زدند، بنابراین تمام آدرسهایی که آنها ارائه میدهند نادرست و غیر منطقی است. مشکل اصلی تجاوزکاران علیه یمن این است که آنها میخواهند ما وابسته به ریاض و ابوظبی باشیم و وفادارانه از آنها اطاعت کنیم، آنها میخواهند ما منافع دیگران را به بهای منافع مردم یمن مدنظر قرار دهیم، آنها میخواهند رئیس جمهور و مسئولان ما را از خارج کشور تعیین کنند. این چیزی است که آنها میخواهند به گونهای که هیچ هویت ملی یا هویتی که ابراز وجود کند، تحقق نیابد، آن هم در کشوری که در آن میلیونها شهروند در آرزوی استقلال کامل آن هستند.
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