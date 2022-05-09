موضع گیری نجیب میقاتی درباره انتخابات پارلمانی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ابراز امیدواری کرد که انتخابات پارلمانی کنونی آغاز بهبود اوضاع در کشورش باشد.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: به خواست خدا، با تحولی که مردم لبنان پای صندوق های رأی رقم خواهند زد، روند بهبود اوضاع اقتصادی آغاز خواهد شد و پارلمان جدید لبنان به منفعت کشور خواهد بود.

وی منظور از تحول را توان پارلمان جدید برتسریع در انتخاب رئیس جدید پارلمان و تشکیل دولت جدید دانست.

میقاتی در ادامه تاکید کرد که کار مجلس جدید و دولت جدید باید مکمل یکدیگر باشند تا به مسائل اساسی و اصلاحات مورد نیاز خاتمه داده شود تا پیشرفت لبنان آغاز شود.

گفتنی است که پیش از این «بسام مولوی» وزیر کشور لبنان سخنانی را در خصوص مرحله اول انتخابات پارلمانی این کشور که در خارج از لبنان برگزار شد، مطرح کرد.

وی گفته بود: میزان مشارکت مردم در مرحله اول انتخابات بیانگر تمایل آنها به ایجاد تغییر در کشور است. طبق آمار واصله، میزان مشارکت در کشورهایی که انتخابات پارلمانی در آنها برگزار شد، به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.