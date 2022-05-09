به گزارش خبرنگار مهر، فینال سی و چهارمین دوره رقابت های لیگ برتر هندبال مردان با تساوی بین دو تیم سپاهان اصفهان و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون برگزار شد و تیم فولاد با توجه به برد در دور رفت قهرمان شد.

مجید رحیمی‌زاده سرمربی تیم هندبال سپاهان در پایان این دیدار گفت: بازی خیلی حساسی بود چرا که در بالاترین رده برگزار می شد. شاملی چون بازی رفت را باخته بود برای جبران آمده بود. به آنها هم برای بازی خوبشان تبریک می‌گویم. برای من این تساوی هم برد بود.

سرمربی تیم ملی هندبال سپاهان بعد از قهرمانی در لیگ برتر هندبال خاطرنشان کرد: از عملکرد بازیکنانم راضی بودم و این برد و قهرمانی را به آنها تبریک می‌گویم.

وی در مورد اعتراضات تماشاچیان و برخی بازیکنان به داوری هم گفت: داوری هم خوب بود و مشکلی نداشت. شاید به نظر ما مشکلی وجود داشته باشد اما این دلیل نمی‌شود که ما درست بگوییم شاید داور هم یک سوت اشتباه بزند.

وی ادامه داد : برای فصل بعد باید نقاط ضعف را رفع کنیم و ترکیب اصلی را حفظ کنیم تا در جام باشگاه‌های آسیا قوی‌تر باشیم. درصدد هستیم چند بازیکن جذب کنیم و معتقدم باید نماینده آبرومندی در آسیا باشیم.

مجید رحیمی‌زاده در خصوص حضور ساکت در سپاهان هم بیان کرد: دهه ۸۰ تا ۹۰ با حضور ساکت بهترین فصل سپاهان را داشت. اکنون برگشته و بهترین تدارکات را برای همه تیم‌ها دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا صحبتی برای حضور در کادر تیم ملی با او شده است یا خیر هم گفت: هیچ صحبتی با من نشده است.