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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۹:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کشف ۳۳۰ میلیون کالای قاچاق در اسفراین/ معرفی ۶ واحد به تعزیرات

کشف ۳۳۰ میلیون کالای قاچاق در اسفراین/ معرفی ۶ واحد به تعزیرات

بجنورد- فرمانده انتظامی اسفراین از کشف ۱۵۱ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ محمد روهنا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مبارزه با کالای قاچاق به منظور ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی، بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف در سطح شهرستان اجرا شد.

فرمانده انتظامی اسفراین ادامه داد: در اجرای این طرح طی هماهنگی قضائی، تعداد ۶ واحد صنفی آرایشی بهداشتی مورد بازرسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این واحدهای صنفی تعداد ۱۵۱ عدد انواع لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: در همین رابطه تعداد ۶ نفر پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه ارزش کالای قاچاق ۳۳۰ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال برآورد شده است، از شهروندان خواست تا برای کمک به اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاق در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5485912

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