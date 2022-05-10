برگزاری کارگاه "فیلم ساز شو" در پارک فناوری پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه، رویداد جذاب کارگاه دو روزه فیلم ساز شو با حضور اساتید شناخته شده سینما و به همت جشنواره فیلم مدرسه و مدرسه علوم انسانی براکت جیوگی در حاشیه رویداد اینوتکس کاپ در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در مرکز پارک فناوری پردیس برگزار می‌شود.

در این کارگاه دو روزه که بر پایه ساخت یک مستند کوتاه ۴ دقیقه‌ای می‌باشد، فراگیری مهارت‌های اولیه فیلمسازی با راهنمایی‌های اساتید در دوره آموزشی که در کلاس‌ها ارائه می‌شود، با پایانی جذاب و به صورت ساخت مستند مصاحبه کوتاه توسط هنرجویان همراه خواهد بود.

حضور در این کارگاه برای نوجوانان ۱۴ تا ۱۸ ساله علاقمند به سینما و فیلمسازی آزاد می‌باشد و امکان شرکت برای علاقمندان در شهرهای دیگر نیز به صورت مجازی فراهم شده است، که نوجوانان علاقمند می‌توانند از طریق درگاه اینترنتی madresefestival.ir برای شرکت در این رویداد ثبت نام کنند.

مربیان این کارگاه دو روزه فیلم ساز شو را بهروز شعیبی، کارگردان – محمد داوودی، فیلمنامه نویس – مسعود فراستی، منتقد سینما و میلاد دخانچی، منتقد فرهنگی و مستندساز تشکیل می‌دهند که در پایان به بهترین اثرها در این رویداد جایزه ویژه تعلق می‌گیرد.