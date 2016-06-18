دامداری خراسان جنوبی به گِل نشست/مصائب دامداران از تولید تا عرضه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- رقیه رحمتی راد: چند سالی است که خسکسالی های پیاپی و کاهش بارندگی نگرانی زیادی را برای دامداران، کشاورزان و مردم خراسان جنوبی به بار آورده است. اما چند مدتی می‌شود که این نگرانی‌ها عمیق تر شده چرا که ماه‌هاست که دست یاری دامدار به سمت مسئولان دراز بوده اما مشکلی حل نمی‌شود.

هم اکنون مشکلات متعددی پیش روی دامداران است، مشکلاتی مانند گرانی علوفه، نبود یارانه شیر، کمبود آب شرب برای دام و هزاران درد که آن‌ها را به ستوه درآورده و این در حالی است که بنا بر شنیده‌ها مسئولان در قبال این وضعیت فقط به نظاره ایستاده و یا طرح‌هایی را مدت‌زمان اندکی اجرایی می‌کنند و در نهایت بی‌آنکه به نتیجه‌ای برسند، رها می‌شود.

باوجود اینکه تولید گوشت، شیر و سایر محصولات لبنی در تغذیه سالم جایگاه مهمی دارد و حرفه دامداری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال فراوانی ایجاد می‌کند، متأسفانه نگاه مثبت و حمایت کننده‌ای به خود نمی‌بیند.

سود شیر دامداران به جیب دلالان می‌رود

یک دامدار در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشکلات زیادی پیش روی دامداران است، افزود: نبود قیمتی تعریف‌شده برای شیر، فضای مناسبی را برای دلالان فراهم کرده است.

محمد سلیمی پور ادامه داد: در شرایط کنونی هر دامدار بنا به خواسته خودش، بر شیر قیمت گذاشته و در بازارها به فروش می‌رساند.

وی در توضیح نقش دلالان، افزود: در بسیاری از مناطق روستایی که افراد مجبور به فروش شیر و دام هستند، دلالان باقیمت پایینی از آن‌ها می‌خرند.

سلیمی پور ادامه داد: اگر قیمتی مشخص برای شیر تعیین‌شده و در همه جا نیز اعلام شود، دامداران سود شیر را در جیب دلالان نمی‌ریزند.

وی با اشاره به خسکسالی های پیاپی، افزود: خشک شدن قنات‌ها و کمبود آب شرب دام‌ها، کاهش علوفه و گرانی آن نیز از دیگر مشکلات پیش روی دامداران است.

این دامدار خواستار کاهش قیمت علوفه و خوراک دام شد و افزود: دولت و مسئولان برای جلوگیری از کاهش دام و صنعت دامداری تلاش کنند.

سلیمی پور با گلایه از افزایش قیمت نهاده‌های دام، بیان می‌کند: همه نهاده‌های دام مانند سبوس، مواد معدنی، ذرت، سویا و.. گران شده اما قیمت شیر ثابت مانده است.

مشکلات دامداران خراسان جنوبی خریدار ندارد

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از مجلس و دولت، گفت: دولت، مجلس و مسئولان هیچ حمایتی از دامداران نداشته و مشکلاتشان نیز خریداری ندارد.

حجت‌الاسلام سید محمود موسوی با بیان اینکه صنعت دامداری رو به نابودی است، گفت: علی‌رغم پیگیری های متوالی، هیچ‌گونه اقدامی در راستای حل مشکلات دامداران انجام نشده است.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی دامداران استان، اظهار کرد: کارخانه‌ها، شیر را از دامداران نمی‌خرند و دام گوشتی هم روی دست آن‌ها مانده است.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: هم اکنون دامداران خراسان جنوبی در وضیعت اسف‌باری قرار دارند.

صادرات و واردات دام به تشکل های دامداری واگذار شود

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران خراسان جنوبی خواستار اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ویژه دامداران شد و افزود: بر اساس این قانون باید صادرات و واردات بر عهده تشکل های فعال در این بخش گذاشته شود.

وی ادامه داد: دولت باید کارشناسانی را برای تعیین قیمت شیر و گوشت و نظارت بر خرید این محصولات از دامداران تعیین کند.

حجت‌الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه دامداران خراسان جنوبی مظلوم واقع‌شده‌اند، اظهار کرد: هم اکنون برخی از دامداری‌ها به باغداری تبدیل‌شده است.

وی ادامه داد: شرایط کنونی به حدی رسیده است که دامداران حاضر هستند اژدها بخرند اما دامی را در خراسان جنوبی پرورش ندهند.

خرید تضمینی شیر وعده ای بیش نبود

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به خرید تضمینی شیر از دامداران، بیان کرد: خبر اجرای این طرح در سال گذشته در بین دامداران پیچید اما در عمل کاری انجام نشد.

وی ادامه داد: هم اکنون در پنج استان قزوین، اصفهان، تهران، خراسان رضوی و فارس شیر تضمینی از دامداران خریداری می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی با گلایه از مسئولان استانی، اظهار کرد: همه به چشم استانی ناتنی به خراسان جنوبی می‌نگرند و برای حل مشکلات دامداران کاری از پیش نمی‌برند.

وی ادامه داد: عدم‌حمایت مسئولان، کمبود علوفه، خسکسالی و دیگر مشکلات، دامداران را مجبور به فروش دام و سود دلالان را فراهم کرده است.

کاهش ۲۹ درصدی جمعیت دامی استان

مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از کاهش ۲۹ درصدی جمعیت دامی استان خبر داد و گفت: تعداد دام از سه میلیون و ۷۰۰ به دو میلیون و ۶۰۰ هزار رأس کاهش یافته است.

جواد قریبی کاهش دام را نگران‌کننده دانست و گفت: هم اکنون ۲۰ هزار موقعیت شغلی در صنعت دامداری وجود دارد که با نابودی این صنعت، مشاغل نیز از بین می‌روند.

وی با اشاره به میزان تولید شیر در استان، اظهار کرد: همچنین میزان تولید شیر از ۱۲۰ تن در روز به صد تن کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان جنوبی ادامه داد: از ۴۰۰ پروانه بهره‌برداری دامی رسمی در استان، تنها ۲۸۰ واحد دامداری فعال هستند.

یارانه شیر در خراسان جنوبی پرداخت نمی‌شود

قریبی با اشاره به یارانه شیر در خراسان جنوبی، اظهار کرد: سال ۹۳ قرار شد به ازای هر کیلو شیر، ۱۹۰ تومان یارانه پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این طرح فقط برای سه ماه در خراسان جنوبی به اجرا درآمد، گفت: بعد از گذشت سه ماه، دامداران استانی چیزی به‌عنوان یارانه شیر ندیدند.

قریبی خواستار حمایت دامداران شد و افزود: صنعت دامداری خراسان جنوبی به‌گل‌نشسته و چشم‌انتظار حمایت از سوی مسئولان استانی و کشوری است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با اشاره به راه حل مشکلات دامداران، بیان کرد: باید سرانه مصرف لبنیات در خانواده‌ها بالا رود.

وی با بیان اینکه این طرح به‌سلامت جامعه نیز کمک می‌کند، ادامه داد: دولت برای مصرف لبنیات در جامعه، مشوق داخلی بگذارد.

نبود مشوق صادراتی برای فرآورده‌ها دامی

قریبی نبود مشوق صادراتی برای فرآورده‌ها دامی را یکی از اساسی‌ترین مشکلات در استان دانست و گفت: مسئولان باید برای ایجاد مشوق صادراتی تلاش کنند.

وی خواستار پرداخت یارانه به شیر خام شد و افزود: یارانه باید در ابتدای خط تولید فراورده‌های دامی به دامداران پرداخت شود.

قریبی با اشاره به واردات گوشت دام به استان، بیان کرد: اگر برای ذخیره گوشت در ایام مختلف سال از دامداران داخلی استفاده شود، بخشی از مشکلات نیز رفع می‌شود.

کاهش تولیدات دامی عشایر در استان

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۴ درصد دام استان در اختیار خراسان جنوبی است، گفت: هم اکنون خسکسالی، کمبود آب شرب و نبود علوفه از مشکلات پیش روی این جمعیت است.

غلامرضا قوسی ادامه داد: خشک شدن قنات و چشمه‌ها و دیگر مشکلات نیز تعداد دام و همچنین تولیدات دامی عشایر استان را با کاهش روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه عشایر خراسان جنوبی سال گذشته ۳۰ درصد تولیدات دامی استان را داشته‌اند، افزود: متأسفانه در سال جاری این تولیدات کاهش یافته است.

قوسی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای جلوگیری از کاهش دام عشایر، اظهار کرد: تأمین آب شرب و توزیع علوفه از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه جبران خسارت های ناشی از خسکسالی اعتبارات زیادی را می‌طلبد، افزود: امید است با تأمین بخشی از علوفه موردنیاز دام عشایر، گام مؤثری در کاهش جمعیت دامی استان برداریم.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی خواستار تأمین اعتبار برای مرمت و بهسازی قنوات و تأمین آب شد و افزود: این امر نیازمند ۱۴ میلیارد تومان اعتبار است.

قوسی با اشاره به دیگر تسهیلات ارائه‌شده به جامعه عشایری، بیان کرد: میزان ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در بین بخش عظیمی از خانواده‌های عشایر توزیع می‌شود.

فعالیت ۳۴ درصد مردم در صنعت دام‌پروری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی صنعت دامپروری را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ۳۴ درصد مردم استان به‌کار تولید و پرورش دام مشغول هستند.

هاشم ولی پور مطلق با بیان اینکه یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۸۲۳ رأس دام سبک و بیش از ۹۰ هزار دام سنگین در استان موجود است، افزود: سالانه به‌طور میانگین ۱۳ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌شود.

بنا به گفته وی هم اکنون ۵۸۲ واحد پرورش دام صنعتی در خراسان جنوبی وجود دارد.

دامداران چشم‌انتظار کمک مسئولان بوده و مسئولان نیز چشم‌انتظار تأمین اعتبار! این کلاف پر پیچ و گره بین دامداران و مسئولان به معضلی نگران‌کننده تبدیل‌شده تا جایی که شاید این صنعت نابود شود و نان هزاران روستایی و شهری نیز در لا به لای پیشنهادات و اجرای فرآیند های نامطلوب قطع شود.