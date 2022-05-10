  1. فرهنگ و ادب
  2. رسانه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۱

در قالب برنامه تربیت مدیران تمدن ساز؛

دوره ویژه «مدیریت رسانه» برگزار می‌شود

دوره ویژه «مدیریت رسانه» با تدریس مدرسانی چون خیامی، نوریجانی، گنجی و... با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره ویژه «مدیریت رسانه» برگزار می‌شود. در این دوره عناوینی از جمله «خط مشی و سیاستگذاری»، «جریان شناسی رسانه‌های ایران»، «افکار عمومی و مخاطب شناسی»، «روش شناسی رسانه»، «تولید، تأمین و توزیع محتوا»، «رسانه شناسی و کارکردها»، «مدیریت منابع انسانی رسانه» و «نشانه شناسی رسانه» ارائه خواهد شد.

اسامی مدرسان این دوره به این شرح است:

عبدالکریم خیامی استاد اندیشکده فرهنگ و رسانه و هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

علی نوریجانی رئیس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران، پژوهشگر و استاد سواد رسانه

مهدی رحمتی معاون امور استان‌های صدا و سیما و رئیس بسیج سازمان صدا و سیما

عبدالله گنجی مدرس دانشگاه و مدیرمسئول روزنامه همشهری

علیرضا داودی مدیرکل سابق اخبار خارجی سازمان صدا و سیما، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

جلال غفاری رئیس سابق شبکه افق و هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

رضا فرخ نژاد مدیرکل سابق طرح و برنامه معاونت سیمای سازمان صدا و سیما، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه

این دوره با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران و مرکز پژوهش و اعتلای رسانه ملی بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما و با ارائه مدرک معتبر بین المللی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5486701

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها