به گزارش خبرگزاری مهر، دوره ویژه «مدیریت رسانه» برگزار میشود. در این دوره عناوینی از جمله «خط مشی و سیاستگذاری»، «جریان شناسی رسانههای ایران»، «افکار عمومی و مخاطب شناسی»، «روش شناسی رسانه»، «تولید، تأمین و توزیع محتوا»، «رسانه شناسی و کارکردها»، «مدیریت منابع انسانی رسانه» و «نشانه شناسی رسانه» ارائه خواهد شد.
اسامی مدرسان این دوره به این شرح است:
عبدالکریم خیامی استاد اندیشکده فرهنگ و رسانه و هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
علی نوریجانی رئیس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ایران، پژوهشگر و استاد سواد رسانه
مهدی رحمتی معاون امور استانهای صدا و سیما و رئیس بسیج سازمان صدا و سیما
عبدالله گنجی مدرس دانشگاه و مدیرمسئول روزنامه همشهری
علیرضا داودی مدیرکل سابق اخبار خارجی سازمان صدا و سیما، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
جلال غفاری رئیس سابق شبکه افق و هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
رضا فرخ نژاد مدیرکل سابق طرح و برنامه معاونت سیمای سازمان صدا و سیما، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه
این دوره با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانهای یونسکو ایران و مرکز پژوهش و اعتلای رسانه ملی بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما و با ارائه مدرک معتبر بین المللی برگزار میشود.
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