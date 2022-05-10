به گزارش خبرگزاری مهر، دوره ویژه «مدیریت رسانه» برگزار می‌شود. در این دوره عناوینی از جمله «خط مشی و سیاستگذاری»، «جریان شناسی رسانه‌های ایران»، «افکار عمومی و مخاطب شناسی»، «روش شناسی رسانه»، «تولید، تأمین و توزیع محتوا»، «رسانه شناسی و کارکردها»، «مدیریت منابع انسانی رسانه» و «نشانه شناسی رسانه» ارائه خواهد شد.

اسامی مدرسان این دوره به این شرح است:

عبدالکریم خیامی استاد اندیشکده فرهنگ و رسانه و هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

علی نوریجانی رئیس کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران، پژوهشگر و استاد سواد رسانه

مهدی رحمتی معاون امور استان‌های صدا و سیما و رئیس بسیج سازمان صدا و سیما

عبدالله گنجی مدرس دانشگاه و مدیرمسئول روزنامه همشهری

علیرضا داودی مدیرکل سابق اخبار خارجی سازمان صدا و سیما، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

جلال غفاری رئیس سابق شبکه افق و هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

رضا فرخ نژاد مدیرکل سابق طرح و برنامه معاونت سیمای سازمان صدا و سیما، پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه

این دوره با مشارکت دانشگاه امام حسین (ع)، مؤسسه ترجمان گام دوم، باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ایران و مرکز پژوهش و اعتلای رسانه ملی بسیج دانشجویی دانشگاه صدا و سیما و با ارائه مدرک معتبر بین المللی برگزار می‌شود.