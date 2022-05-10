به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه باشگاه پرسپولیس آمده است:
بیست و شش هفته از فصل جاری لیگ برتر گذشته و اشتباهات داوری نه تنها کم نشده بلکه هر هفته بیشتر و تاثیرگذارتر شده و ماجرا جایی مشکوک و نگرانکننده میشود که میبینیم یک تیم خاص دائما از اشتباهات داوری سود برده و بقیه تیمها مخصوصاً پرسپولیس اکثرا ضرر کردهاند.
در تصدیق و تایید این ادعا همین بس که در طول فصل، باشگاههای مختلف پس از بازیشان با این تیم خاص از داوری شکایت و گله داشتند و بارها دیدیم و خواندیم که فلان تیم به خاطر قضاوت پر اشتباه داور در بازی با آن تیم خاص به کمیته داوران و فدراسیون فوتبال رسماً شکایت کرده است!
گواه دیگر نیز اظهارات رسمی کارشناسان داوری است که بعد از هر بازی درباره قضاوت داوران در بازیهای این تیم صورت گرفته و مشخص کرده یک تیم تا چه حد از اشتباهات داوری سود برده است. هر چند با احترام به جامعه داوری باید گفت اشتباه داوری وقتی است که یک یا دو بار به نفع یک تیم خاص رخ میدهد نه از ابتدا تا انتهای فصل!
از توصیه عجیب یک کمک داور به گرفتن پنالتی (که فاصله ۳۰ متری تا صحنه داشت و دید مناسبی هم نداشت) گرفته تا حداقل ۶ پنالتی مشکوک دیگر به سود این تیم، عدم اخراج بازیکنانشان در بازیهای مختلف و نگرفتن پنالتی حریفان مسائلی بود که تا دیروز وجود داشت.
دیروز هم عینا همین اتفاقات افتاد. در بازی پرسپولیس داور از یک خطای پنالتی به راحتی گذشت، آفساید مهاجم پرسپولیس در حالت تک به تک به اشتباه اعلام شد و داور وقت اضافی هم برای بازی کم گرفت. از آن طرف در بازی آن تیم خاص داور خطای خطرناک بازیکن را کارت قرمز نداد و پنالتی حریف هم سوخت. واقعا این سوال پیش میآید که چطور میشود هر هفته این همه هماهنگی در تصمیمات داوری به ضرر پرسپولیس و به نفع یک تیم خاص رخ میدهد؟ چگونه است که امید عالیشاه به خاطر تکل خطرناک کارت قرمز مستقیم میگیرد ولی بازیکن یک تیم خاص برای خطایی بدتر و خطرناکتر فقط کارت زرد؟
کمیته داوران و فدراسیون فوتبال نظارت و مدیریتشان را بیشتر کنند و اگر اشتباه میکنیم بگویند. ما منتظر پاسخ هستیم چرا که خیلی ضرر کردهایم. خودمان هم کلافهایم از این همه اشاره به اشتباهات داوری اما مگر این اشتباهات تمامی دارد؟
از اول فصل نگران این روند بودهایم و هر هفته اظهارات کارشناسان ثابت میکند که نگرانیمان اشتباه نبوده است. ضعف داور دربی و اشتباهات علیه پرسپولیس در چند بازی مقابل پدیده، هوادار، نفت آبادان، آلومینیوم که باعث هدر رفتن امتیازات مهم شده با اعتراض باشگاه همراه شد ولی هیچ تغییری در این روند نمیبینیم. درخواست ما فقط و فقط اجرای عدالت است نه ذرهای بیشتر نه کمتر.
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