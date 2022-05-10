به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه نشست تنظیم بازار، ضمن توضیح در مورد برنامههای این وزارتخانه در خصوص نظارت بر بازار، از آغاز نصب یک کد دوبعدی (QR Code) و یک شماره شناسه صنفی در مغازهها برای گزارش مستقیم تخلفات از سوی مردم از هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: از هفته آینده علاوه بر بازرسیهایی که بازرسان ما انجام میدهند و امکانی که برای ارائه گزارشهای مردمی در تماس با سامانه ۱۲۴ فراهمشده، این کار تازه نیز در دستور کار قرارگرفته بهتدریج فراگیر خواهد شد.
وی ادامهداد: همچنین یک برنامه تلفن همراه نیز هفته آینده آماده خواهد شد تا مردم بتوانند تخلفات انجام شده را بهصورت مستقیم گزارش دهند.
فاطمیامین همچنین با اشاره به مانور نظارتی این وزارتخانه در روز یکشنبه، توضیحداد: کاری را در روز یکشنبه انجام دادیم و با انجام یک مانور نظارت ویژه در سراسر کشور در یک روز بیش از ۸۶ هزار مورد بازرسی انجام شد.
وزیر صمت اضافهکرد: این حرکت بزرگ با تقسیمکار و برای ایجاد آمادگی انجام شد که نتایج بسیار خوبی نیز از آن بهدست آمد.
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