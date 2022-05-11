دورخیز محمد بنا برای رقابتهای جهانی با خیالی آسوده!

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از امروز ۲۱ اردیبهشت در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی آغاز میشود که این تمرینات تا روز اول خردادماه ادامه خواهد داشت.
تفاوت این اردو با اردوهای قبلی این است که لغو بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ چین باعث شد تا محمد بنا و همکارانش بتوانند با دغدغه کمتری نسبت به رقابتهای جهانی وارد عمل شوند و تمام نیرو و پتانسیل موجود را به این آوردگاه جهانی اختصاص دهند.
پیش از این قرار بود بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی با فاصله زمانی بسیار کمی از هم برگزار شود که همین موضوع باعث شد کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی دغدغه تقسیم پتانسیل موجود و اولویت دهی به میادین مذکور را داشته باشد. حال با توجه به روشن شدن تکلیف بازیهای آسیایی، محمد بنا هم میتواند با خیالی آسوده از اردوی کنونی به بعد با برنامهریزی جدید وارد عمل شود.
همچنین طبق تقویم اتحادیه جهانی، مسابقات بین المللی قزاقستان به عنوان یکی از میادین رنکینگدار در خردادماه برگزار میشود که به همین دلیل کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی در نظر دارد برخی از مدالآوران المپیکی را بعد از ماهها دوری از میادین در این مسابقات محک بزند. تاکنون نام ۱۱ فرنگیکار منتخب در لیست اعزام به این مسابقات قرار گرفته که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم دو نماینده به قزاقستان اعزام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر پنجمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نیز از امروز آغاز میشود که اسامی نفرات دعوت شده به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز (خوزستان) علی نوربخش (تهران) محمد حسینوند پناهی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم) پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی (فارس) شیرزاد بهشتی طلا (تهران)
۶۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) سعید ارجمند (فارس) سجاد ایمن طلب (مازندران) محمدجواد رضایی (قم)
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا مختاری (فارس) محمد غلامی (سیستان و بلوچستان)
۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) عارف حبیب الهی (تهران) امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: پژمان پشتام (تهران) رسول گرمسیری (خوزستان) جمال اسماعیلی (تهران)
۸۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده (مازندران) حسین نوری (البرز) رامین طاهری (خوزستان) علی شریفی (خوزستان)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی (مازندران) مهدی بالی (مازندران) مهدی فلاح (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی (خوزستان) امین میرزازاده (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران)
نظر شما