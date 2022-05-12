به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته بیست و پنجم لیگ برتر موفق شد با یک گل میهمانش شهرخودرو را شکست دهد که می‌توان این نتیجه را مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های این فصل آبی پوشان دانست.

شاگردان مجیدی در حالی در این بازی پیروز شدند که این اتفاق را به سختی و با گلی دیرهنگام رقم زدند تا یکی از دشوار ترین پیروزی‌های این فصل خود را مقابل تیم قعرنشین شهرخودرو تجربه کنند.

آبی پوشان علیرغم اینکه از ابتدای نیمه دوم با میل تهاجمی زیادی در زمین حضور یافتند و بارها به دروازه میهمان شأن نزدیک شدند، اما همواره دست خالی باز می‌گشتند تا در شبی که برای افزایش فاصله امتیازی شأن با تیم دوم نیاز مبرم به امتیازات کامل این بازی خانگی داشتند، کار برای شأن دشوار تر شود.

اولین تعویض زود جواب داد

جابجایی چشمی از قلب خط دفاعی به مرکز زمین در روز نیمکت نشینی نیک نفس را می‌توان تصمیمی قابل انتقاد از کادر فنی آبی پوشان دانست که مجیدی خیلی زود و از ابتدای نیمه دوم با یک تعویض آن را اصلاح کرد.

با اینکه نیک نفس در همان اولین لحظات ورودش به زمین اخطار گرفت، اما حضور وی باعث برتری خط میانی آبی پوشان در نیمه دوم شد تا به این وسیله آنها بهتر و بیشتر بتوانند روی دروازه شهرخودرو حضور مؤثر داشته باشند.

۳ تعویض همزمان

سرمربی آبی پوشان در دقیقه ۷۱ بازی ۳ تعویض همزمان انجام داد و به ترتیب جلالی، حسین زاده و حردانی را جانشین سلمانی، دانشگر و غفوری کرد. مجیدی با این ۳ تعویض سیستم پایه تیمش را هم رسماً تغییر داد و با کم کردن یک مدافع میانی عملاً بر قوای تهاجمی تیمش اضافه کرد.

به جز آن تعویض وینگر های چپ و راست (غفوری و سلمانی) باعث شد دو بازیکن تازه نفس به حملات پر دامنه استقلال سرعت و شدت بیشتری بخشیده تا امکان اشتباه بین مدافعان شهرخودرو را افزایش دهند.

تعویض آخر و تیر خلاص

آخرین تعویض استقلال که به نوعی تیر خلاص به شهرخودرو بود، حضور آرمان رمضانی به جای ارسلان مطهری بود تا با شکل‌گیری زوج ژستد - رمضانی در پیشانی خط حمله آبی پوشان کار را برای شهرخودرو در دشوار کند.

حضور دو مهاجم بلند قامت با قابلیت استفاده از ضربات سر مشخصاً استفاده از توپ‌های بلند و ارسال‌های مستقیم را در استقلال ترویج داد تا سرانجام آنها با همین شیوه به گل برسند.

نقش ۳ بازیکن تعویضی روی گل

آبی پوشان در حالی در دقیقه ۸۸ به تک گل خود در این بازی رسیدند که ۴ بازیکن تعویضی آنها روی این گل نقش مهمی داشتند. حرکت از زبیر نیک نفس آغاز شد پاس وی ابوالفضل جلالی را از سمت چپ به حرکت واداشت. جلالی توپ را بلند روی دروازه شهرخودرو ارسال می‌کند. ضربه سر اول را ژستد می‌زند و حسین زاده همان توپ را با حرکتی آکروباتیک به دیرک دروازه می‌کوبد و در برگشت این آرمان رمضانی است که دروازه شهرخودرو باز می‌کند.

روی این گل زبیر نیک نفس، ابوالفضل جلالی، امیر حسین حسین زاده تأثیر داشتند و آرمان رمضانی هم بازیکنی بود که دروازه را باز کرد تا ۴ بازیکن تعویضی استقلال اصلی ترین نقش را روی این گل و شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های این فصل داشته باشند.