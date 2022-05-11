به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه شماره یک از راه‌اندازی شماره‌های پاسخگویی برای رفع دغدغه‌های مردم در خصوص موضوع مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به شرح زیر خبر داد:

۱- افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده و یا از قلم افتاده بودند، لازم است در سامانه‌ای که قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دسترس قرار دهد ثبت نام کنند؛ جزئیات بیشتر در این زمینه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دارد.

۲- افرادی که به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند و اگر اطلاعات اعلامی تأیید شود یارانه آنها جبران خواهد شد.

۳- شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات در این زمینه در اختیار مردم گذاشته می‌شود.