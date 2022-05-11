  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

شماره‌های پاسخگویی به سوالات دهک‌بندی یارانه‌ها اعلام شد

شماره‌های پاسخگویی به سوالات دهک‌بندی یارانه‌ها اعلام شد

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای شماره‌های تماس پاسخگویی به سوالات مردم در خصوص دهک‌بندی یارانه‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه شماره یک از راه‌اندازی شماره‌های پاسخگویی برای رفع دغدغه‌های مردم در خصوص موضوع مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها به شرح زیر خبر داد:

۱- افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانه‌ها ثبت‌نام نکرده و یا از قلم افتاده بودند، لازم است در سامانه‌ای که قرار است سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دسترس قرار دهد ثبت نام کنند؛ جزئیات بیشتر در این زمینه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دارد.

۲- افرادی که به هر نحوه به دهک‌بندی خود اعتراض دارند می‌توانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند و اگر اطلاعات اعلامی تأیید شود یارانه آنها جبران خواهد شد.

۳- شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سوالات در این زمینه در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

کد مطلب 5487364
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی محمد زمندی شماره ملی5219700006 IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بنده یه شهروندایرانی به شماره ملی5219700006از سهام عدالت محروم بسته معیشتی هم همانطورخرج نان زن بچه ام ماندم یه وام 10میلیونی5ساله گرفتم نمیتونم بدم بانک چک ضامن گذاشته اجرا حالا کلیه خودم گذاشتم بفروشم تا بدهی بانک بدم واقعا مسلمانی اینقدر سخته که ادمهای بدخت را خفه میکنند چون ازهمه چیز محرومند
    • عبدالرضا احمدی مقدم IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      باهزینه بالا ماشین سرمایه انسانه که یارانه تعلق نمیگیره ۳۳۱۱
    • نجاتعلی پورعباس مجنده کدملی ۱۴۶۰۸۳۷۲۴۱ IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام من قبل دهک سوم بودم درحال حاضر دهم هستم هیچ مالی اضافه نشده بازنشسته تامین اجتماعی هستم ۴میلیون جانباز هم هستم ۵سرعایله یکی کارمیکند وخانه ویلای کلنگی که سرمان خراب می شه با تشگر رسیدگی شود
      • عباس شعبانی IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
        0 0
        من ۳دختر کوچیک دارم وضع مالی من صفر کار من تو ضایعات جمع کردن دارم از سطل اشغال نون یا پرس غذا پیدا میکنم به بچه هام میدم ب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها