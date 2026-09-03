تظاهرات گسترده در اسپانیا در اعتراض به بحران مهاجرت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هزاران اسپانیایی در بیش از ۲۶۰ شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند و به مهاجرت غیرقانونی و هجوم گسترده مهاجران به شهر «سئوتا» یا «سبته» اعتراض کردند و از دولت «پدرو سانچز» خواستند در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، حدود ۵۰ هزار نفر در مادرید در تظاهرات شرکت کردند و همبستگی خود را با سئوتا به عنوان بخشی از قلمرو اسپانیا اعلام کردند.

این تظاهرات در حالی برگزاری می شود که نخست وزیر اسپانیا در تازه ترین واکنش به حوادث شهر سئوتا گفت که هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند عبور مهاجران به سمت این شهر توسط مقام های مراکش برنامه ریزی و اجرا شده باشد.



